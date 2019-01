Derfor trosset de bisperådet og valgte Anne Lise Ådnøy

– Det er ikke bare bispedømmerådet som er skuffet, men mange i hele bispedømmet, sier leder i Stavanger bispedømmeråd Marie Klakegg Grastveit.

Fakta: Tidslinje over bispevalget 19. oktober 2018: Avstemningen i bispedømmerådet hvor rådets medlemmer skrev hver sin lapp med tre navn. De kunne velge mellom 53 ulike navn. De fem som fikk flest stemmer, ble kandidater til å bli Stavangers neste biskop. 19. november 2018: Offentlig presentasjon av bispekandidatene i St. Petri kirke i Stavanger. Kandidatene var Helge S. Gaard, Anne Lise Ådnøy, Haakon Kessel, Marta Botne og Alf Petter Bu Hagesæther. 10. november 2018: De digitale stemmeurnene åpnet. De stemmeberettigede var menighetsråd, prester, vigslede kantorer, diakoner og kateketer i Stavanger bispedømme. 3. januar 2019: Stemmeurnene stengte. 10. januar 2019: Bispedømmerådet gjorde en prioritering blant de tre som fikk flest stemmer. Disse ble Helge S. Gaard, Anne Lise Ådnøy og Haakon Kessel. Biskopene i Norge ga sine begrunnende anbefalinger til Kirkerådet. De mente at Helge S. Gaard burde bli ny biskop i Stavanger. 24. januar 2019: Kirkerådet tilsatte én av de tre kandidatene. Det ble da klart at Anne Lise Ådnøy blir ny biskop i Stavanger bispedømme. Kirkerådet sto fritt i sin utnevnelse, og måtte ikke utnevne den kandidaten som fikk størst oppslutning i avstemmingsrunden. 17. mars 2019: Anne Lise Ådnøy blir vigslet til biskop i Stavanger domkirke.

– Vekt på rådgivende stemning

Siden oktober i fjor har mange ventet spent på hvem som skulle ta over etter Ivar Braut, som gikk av grunnet sykdom i 2018.

Torsdag 24. januar ble det kjent at konstituerende biskop, Anne Lise Ådnøy, blir ny biskop i Stavanger bispedømme. Dermed er en lang prosess avsluttet.

– I denne prosessen har resultatet av den rådgivende stemningen vært klar, og den har blitt tillagt vekt, sa leder i Kirkerådet i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum, under pressekonferansen i Stavanger Domkirke fredag morgen.

Det er derimot flere som ikke føler det slik.

Klar favoritt

I den rådgivende stemningen anbefalte bispedømmerådet i Stavanger, og flertallet av de norske biskopene i Norge, kirkerådet å tilsette Helge S. Gaard som ny biskop. Gaard fikk også størst oppslutning blant de stemmeberettigede.

Som nummer to rangerte bispedømmerådet Haakon Kessel, og Anne Lise Ådnøy ble rangert som nummer tre.

– Rangeringen er vår samlede anbefaling til Kirkerådet, sa leder i bispedømmerådet, Marie Klakegg Grastveit, til Aftenbladet 10. januar.

Grastveit forteller at hun er skuffet over at Kirkerådet ikke har fulgt bispedømmerådets anbefaling, men forklarer at det ikke er personlig ment mot Ådnøy.

– Vi som har engasjert oss i denne prosessen, og som har avgitt vår stemme, har hatt et tydelig beslutningsgrunnlag med en tydelig retning. Det var klart flertall i bispedømmerådet for Gaard. Derfor har mange grunn til å være skuffet.

Handler ikke om Ådnøy

– Og når det er sagt vil jeg understreke at denne kritikken ikke handler om Ådnøy personlig. Hun har vist at hun har mange gode egenskaper og stor arbeidskapasitet som konstituerende biskop. Kritikken handler om systemet, og at kirkerådet ikke har fulgt vår anbefaling. Jeg opplever at det er grunnen til at mange er skuffet. Men det er også veldig mange som er glade for at Ådnøy blir ny biskop, og at det er stas å få den første kvinnelige biskopen, sier Grastveit.

Stavanger bispedømme har ikke tidligere hatt en kvinnelig biskop, og Ådnøy blir derfor den første.

Raaum tror det har hatt stor betydning for mange i valgprosessen.

– Vi har sett at mange har pekt på betydningen av å få en kvinne. Veldig mange kvinner, ikke minst kvinnelige prester, opplever det som viktig å få en kvinnelig biskop i Stavanger. Samtidig har Ådnøy som kvinne i mange sammenhenger tidligere måtte stå i motstand. Det har vært med å styrke henne.

Mener Ådnøy var riktig valg

– Det er mange som reagerer på at Gaard var favoritt, men likevel ikke ble valgt. Hva tenker kirkerådet om det?

– Det er ingen i kirkerådet som tar lett på resultatet til den rådgivende avstemningen. Men i dette reglementet har vi ikke et valg av biskop, men en rådgivende avstemning, sier Raaum.

– Blir da den rådgivende avstemningen bortkastet?

– Nei, jeg mener at bispedømmerådets og biskopenes anbefaling er et element i en veldig sammensatt prosess, hvor alle elementene er viktige.

Brobyggende evner

På pressekonferansen, som ble avholdt i Stavanger Domkirke, holdt flere tale til ære for Ådnøy. Deriblant Grastveit. I talen beskrev hun den nye biskopen som ærlig, jordnær og varm.

– Hun er ekte og nær i møte med mennesker, og en svært god forkynner, sier Grastveit i etterkant av talen.

Raaum forteller at dette er egenskaper Kirkerådet har vektlagt når de har valgt ny biskop.

– Det er særlig viktig for biskopen å ha brobyggende evner, være flink til å lytte, og møte mennesker med respekt - også de man er uenige med. Det opplever vi at Anne Lise Ådnøy har, avslutter hun.