Se hvem som i flokker på over 20 dyr nå inntar skogfattige Jæren

Hjorten er blitt ny jærbu, og skaper så mye problemer at den tirsdag kom på bordet til Time formannskap.

– På Sikvaland ble det på en gang telt 22 hjort som spiste på grasballer. På Storemyr kom det 17 hjort på en gang. Hjorten er også observert på et jorde over Knudaheio på nordsiden av Undheimsånå. Og hos meg er rundt 10 rundballer ødelagt, rapporterte Bjarne Undheim.

Bondehøvdingen kan få ny E39 vei rett gjennom gården

Den tidligere lederen i Norges bondelag som nå er Senterpartiets gruppeleder i Time, driver selv gård i Mærlia bare noen kilometer inn fra dikterstova til Arne Garborg, og han hadde gått grundig til verks i saken:

Bildebeviset

Søndag satte han og svigersønnen opp viltkamera for å få litt oversikt. Det tok ikke lang tid før kameraet gikk, og fanget hjort etter hjort som forsynte seg av rundballene 150 meter fra driftsbygningen.

– Jeg var ikke klar over dette. Jeg så noen dyr på kjelva her en dag og tenkte det var rådyr, forklarer Undheim.

Geir Sveen

Men det viser seg at bestanden av hjort nærmest har «eksplodert» i området der flate Jæren møter knausene mot Gjesdal og Bjerkreim.

Har eksplodert

– Det begynte seint i høst. Da begynte det å strømme på med meldinger om at hjorten var på full fart inn på Jæren. Det ble sett flokker på 25 dyr, forklarer leder i Time bondelag, Jone Fosse.

Da det minket på det naturlige graset, gikk hjorten over på siloballer. Skader er meldt inn fra bønder i området mellom Kvernaland og Ålgård og videre nedover mot Eikeland, Sikveland og Kartavoll.

– Bestanden er alt for stor, og må tas veldig ned, er den klare meldingen fra Jone Fosse.

Geir Sveen

Krever tiltak

Bjarne Undheims bilder, tatt natt til mandag, lå ved som dokumentasjon på problemet da saken var i formannskapet:

«Det må ikkje verta slik at mens me somlar, døyr kua.»Var budskapet.

Dersom Time ikke kom på linje med kommunene der hjorten kommer fra, kunne det gi store utfordringer for bøndene i kommunen.

Bjarne Undheim viste til at fjorårets grasavling var elendig. Mange bønder måtte kjøpe for, og et hull i en siloball, kan være nok til at den blir ødelagt.

Frykten videre er at hjorteflokkene liker seg så godt på Jæren at de blir, og at det blir skader på beitene til våren.

Reinert og hjort

– Dette ante jeg ikke noe om, svarte ordfører Reinert Kverneland (H) som raskt fikk sjekket hva som gjelder for hjort i Time:

Kommunen krever 3000 dekar areal for å skyte en hjort. Klepp har ingen tilsvarende forskrift, da det der er registrert helt minimalt med dyr. Hå åpnet for et minsteareal på 1500 dekar i et enkeltvedtak for jaktsesongen 2017 på grunn av avlingsskade på dyrka jord.

Ny sak

– Rådmannen vil nå innhente mer info om bestanden i ulike vald før vi får en ny sak, der vi får vurdere om også vi skal åpne for mer jakt i årets sesong, svarte ordføreren i formannskapet.

Dermed kommer forvaltningen av hjort som ny jærbu nok en gang på bordet til politikerne i Time.

Her er mer dyreliv:

Sorte får på svarte vinteren: Uvanlig sauefødsel i Dirdal.

Var vill i tre år, men glemte aldri menneskene som reddet ham. Hvor er rådyret nå?

Se hvem som er her igjen etter 50 overvintringer i jorda på Jæren

Skulle hente sau, kom hjem med ørn

Derfor er de uten snegler i hagen

Verdens raskeste fugl jakter fra fylkets høyeste hus

Se, hvem som gikk forbi og hvem som til slutt tok vipereiret med fem egg