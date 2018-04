Lars Helle vinner av aller første «Sølvkniven»

Helle vinner for boken «Ingenting å skamme seg over» utgitt på Wigestrand forlag i 2017. Dette melder festivalen i en pressemelding.

Juryen for prisen bestod av Kari Austenå, Camilla Bjelland, Anders Jaarvik og festivalsjef Simen Ingemundsen.

Juryen mener at alle de tre nominerte bøkene byr alle tettpakket spenning og intense leseopplevelser, og sier videre i sin begrunnelse følgende:

Forfatteren av vinnerboka ha skrevet en medrivende fortelling med utgangspunkt i et miljø som mange vil kjenne seg igjen i. Ingenting å skamme seg over er skrevet i et språk som flyter bra, og den er lettlest uten å være banal. Den byr på mange overraskelsesmomenter underveis, slik sjangeren forutsetter. Ved slutten av fortellingen opplever vi som lesere at vi ikke sitter igjen med mange løse tråder. Juryen liker godt den lokal koloritten i vinnerboka. Selv om scenen for de dramatiske hendelsene skjer i er vår egen region, har fortellingen gjennom sin tematikk et potensiale for å nå utover vår egen nære geografi. Plottet i boka tar utgangspunkt i en episode med skoleskyting på en oppdiktet skole i Stavanger, i det som er den sjuende boka med Gunnar Holt. Han er en privatetterforsker og eks-politimann som får i oppdrag å oppspore en lærer som har forsvunnet. Snart knyttes forsvinningen til den skrekkelige skyteepisoden på skolen. I opprullingen av hva som egentlig skjedde møter Holt både lærere, elever og foreldre. Juryen synes at disse personene i boka er beskrevet med psykologisk innsikt og med mer dybde enn det kanskje ofte finner innenfor krimsjangeren. Forfatteren viser ikke minst at han kan beskrive unge mennesker på en troverdig måte.

Forfatteren er lærer for morgendagens lærere på Universitetet i Stavanger. I «Ingenting å skamme seg over» har han klart å flette integrere sine innsikter fra pedagogikken i en spennende krimfortelling. Gjennom dette får han også sagt en del om både skolesystem og samfunnsspørsmål.

Krimfestivalen Blodig alvor har bestått av fem forskjellige arrangement, for både store og små, med totalt ni forskjellige forfattere.

Lars Helle (61) er forfatter og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.

