Fetterens advokat vil anmelde Birgitte-etterforskere til Spesialenheten

Advokat Arvid Sjødin mener at den tidligere etterforskningsledelsen i Birgitte-saken snakket usant under ed. Politiet kan i dag ikke dokumentere påstanden om at den nå drapssiktede mannen ble sjekket ut.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden