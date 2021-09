Sauebonde krever 148.000 etter naustkrangel

Papirarbeidet har kostet om lag tre ganger mer enn det omdiskuterte naustet på Sør-Bokn.

Jan Kristian Bokn

Tor Inge Jøssang Journalist

– Det gikk godt til slutt. Men det dro ut!

Sauebonden Jan Kristian Bokn (83) og broren Gunnar (75) byr på kaker og musserende drikke når deres støttespiller Jon Olav Runestad kommer med egen båt fra Fogn.

«Takk for all hjelp» står det på marsipankaken, med et bilde av det berømte naustet som har skapt så mye bruduljer og engasjement.

Aftenbladet begynte å skrive om saken sommeren 2020 da sauebonden ble truet med 1000 kroner i dagbot hvis ikke naustet ble revet. Da hadde saken versert i mange år allerede og var helt fastlåst.

– 100 prosent meningsløst

Bølgene skvulper i strandsteinene. Runestad serveres et stort stykke marsipankake. Han er tomatbonde, nestleder i Finnøy kommunedelsutvalg og har brukt utallige timer på å hjelpe brødrene på naboøya. Hvor kommer engasjementet fra?

– Jeg har røttene her. Mor mi kommer fra naboøya Byre. Hun og Jan rodde til Fister hvor de hadde konfirmantundervisning. En rotur på halvannen time hver vei. Jeg har alltid kjent Jan som en beskjeden og arbeidssom kar. Det han han ble utsatt var urettferdighet - stikk i strid med sunt bondevett. 100 prosent meningsløst, mener Runestad.

De to brødrene forsyner seg godt med kake. Kalorier legger seg ikke på de radmagre kroppene. 83-åringen har plantet 15 dekar med epler. 75-åringen er dreng. Andre fruktgårder har innleid hjelp. De to karene høster all frukt selv, uten hjelp. I år blir det 8 tonn med epler og 5–6 tonn med pærer. Nå skal de plante 10 dekar epler til.

Bruket har 60 vinterfora sauer, så det er nok å gjøre i forhøstingen også for de to pensjonistene. Dyrene beiter på tre veiløse øyer og sauebonden er nødt til å bruke egen båt for å ha tilsyn med dyrene.

Nå som naustet får stå, skal det males grått. Randi Bokn, Gunnar Bokn, Jon Olav Runestad og Jan Kristian Bokn spiser kake i ly av vinden.

Likevel mente Fylkesmannen i Rogaland - nå Statsforvalteren - at det ikke var nødvendig med naust til landbruksvirksomheten. Vedtaket var endelig og kunne ikke påklages. Saken var formelt avsluttet politisk. Bare rivningsvedtaket gjenstod.

Men det var et halmstrå.

Da Aftenbladet begynte å stille spørsmål om saken, svarte Statsforvalteren at Stavanger kommune har saken til behandling og «hvis det kommer frem nye opplysninger skal vi også vurdere saken på nytt».

For å gjøre en lang historie kort. På valgdagen - 13. september - kom gladmeldingen. Sauebonden slipper å rive naustet.

Krever dekning av sakskostnader

På Sør-Bokn er det en ny runde med servering. Randi Bokn, kona til Gunnar, har bakt plommekake med kremfløte. Ungkaren Jan forsyner seg med to kakestykker til.

Nå får saken etterspill. De to brødrene har hatt bistand av konsulentfirmaet Pro-plan på Finnøy som ansvarlig søker til å skrive søknader og klager. Pro-plan har fakturert 148.000 kroner i sakskostnader. Nå mener firmaet at det er grunnlag for å sette fram krav om krav om refusjon av sakskostnader i medhold av Forvaltningsloven paragraf 36. Kravet er sendt Stavanger kommune.

Brødrene tar det som det kommer. De er mest opptatt av frukthøsten. Papirarbeidet har kostet om lag tre ganger mer enn naustet. Materialene var stort sett rester fra andre byggeprosjekter. Før Gunnar Bokn ble pensjonist var han byggmester.

Stavanger-politikerne ga tillatelse til naustet, men da saken ble behandlet var flere opptatt av at det «må males på alle sider i tilpassede farger slik at det glir bedre inn i omgivelsene».

– Hvem maler et naust med rivningsvedtak? Nå som det er godkjent, skal vi male det. Grått. Det blir fint, skal du se, sier Jan og Gunnar Bokn.

De har ikke mistet nattesøvnen, men innrømmer at det «ikke har vært kjekt». De har tenkt på saken hele tiden. Det samme gjelder Runestad.

– Vi lovet Jan at dette skulle vi fikse. Han har hatt store utgifter til konsulenthjelp, men hvor mye tror du at alt dette vaset har kostet i form av utgifter for den offentlige forvaltningen? Jeg håper Statsforvalteren kan ta lærdom. For det første må de reise på befaring og snakke med partene i vanskelige saker. For det andre bør det en del til om de skal gå mot enstemmige lokalpolitiske vedtak. Og det er et paradoks, sier Runestad og kikker utover sjøen.

– Noen steder er det uproblematisk å få bygge, bare man har penger nok. Men her på Sør-Bokn, hvor det er 5 kilometer strandlinje, 11 fastboende og 12 hytter. Her skal et gårdsbruk på 370 dekar få problemer med å sette opp et naust. Det er et stort paradoks.