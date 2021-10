– De utgjør et kjempeproblem

Naturforvaltar Vegard Ankarstrand mener de store rotteproblemene i Stavanger kommer som følge av misforstått dyreomsorg.

En video som ble tatt opp ved Mosvatnet i Stavanger onsdag denne uken, og som Aftenbladet fikk tilsendt, viser rotter som sitter midt i en fugleflokk og spiser. Fuglene, både duer og kråker, ser ikke ut til å bry seg nevneverdig om rottebesøket, men spiser uavbrutt. Det at noen stopper opp og filmer, får verken rottene eller fuglene til å vike.

– Rottene utgjør et kjempeproblem, særlig ser vi dette ved Mosvatnet og Vannassen. Men aller verst er det ved Breiavannet i Stavanger sentrum. Der er det masse rotter, sier naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand.

Han har ikke sett videoen Aftenbladet har fått tilsendt, som viser to store rotter som spiser uavbrutt samtidig som også fuglene tar til seg mat.

Ankarstrand sier årsaken til de store rotteproblemene i Stavanger skyldes såkalt misforstått dyreomsorg.

– Med det mener jeg at vi ser at flere bare dumper store mengder mat i friområdene. Men det er feil fremgangsmåte. En skal fôre mens en ser at fuglene spiser. Når fuglene ikke lenger er interesserte, skal en stoppe, sier naturforvalteren.

Han sier at overfôringen byr på store problemer for kommunen.

– Vi bruker mannskapene våre fra driftsavdelingen til å rydde opp matlagre som ligger rundt omkring. I enkelte tilfeller legges det ut mat som ikke engang fuglene spiser, som for eksempel pasta og ris. Det tiltrekker seg enormt med rotter, sier Ankarstrand.

Han oppfordrer folk til å være bevisste problemstillingen om overfôring.

– Rottene kryper inn i huset ditt når det blir kaldt. Og når folk fôrer så mye og legger igjen mye mat ute, blir det mange rotter i friområdene, så mange at vi ikke klarer å bekjempe bestanden.