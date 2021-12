Rogalending dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for å ha forgrepet seg seksuelt på 40 hunder

Overgrepene ble filmet og delt på ulike chatteforum.

Rogalendingen dømmes blant annet for grovt brudd på Dyrevelferdsloven.

Cornelius Munkvik

Publisert: 2021-12

En mann i 40-årene er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 2 år og 6 måneder fengsel for å ha forgrepet seg på om lag 40 hunder. Flere av hundene var hans egne, men ifølge dommen forgrep han seg også på hunder han passet.

Sammen med en mann bosatt i Trøndelag, som også er dømt for lignende lovbrudd, skal tiltalte også ha søkt etter hunder han kunne forgripe seg på, på Finn.no.

– Dommen er forkynt for min klient, og han har vedtatt den, sier advokat Sverre Hetland til Aftenbladet.

Ble altoppslukende

Tre dager var satt av til rettssaken mot rogalendingen. Han erkjente straffskyld da rettssaken startet i slutten av november.

Av den 29 sider lange dommen fremgår det at tiltalte kom i kontakt med likesinnede på ulike forum på nettet. Blant annet fikk han kontakt med en mann fra Trøndelag. Sammen med rogalendingen skulle det vise seg at denne mannen var sentral i komplekset politiet rullet opp i fjor.

I 2020 avdekket politiet deler av miljøet som drev med hundesex, og trønderen, som siden er dømt til 1 år og 4 måneders fengsel, ble avhørt. Deretter, i juni i fjor, ble det igangsatt en koordinert etterforskning i flere politidistrikt over hele landet. Flere personer ble pågrepet og siket.

Ikke bare forgrep tiltalte seg på hunder. Han la også til rette for at andre skulle voldta dem. Blant «klientene» var både menn og kvinner. Også et ektepar kom på besøk for å forgripe seg på hundene. Tiltalte forklarte at det hele ble altoppslukende.

Grovt

I retten forklarte tiltalte at han i denne settingen nok hadde hatt kontakt med 15–20 personer. Da politiet og mattilsynet oppsøkte ham, hadde han 13 hunder på gården. Åtte av dem av hans. De fem andre var hunder han passet på. Deres eiere visste ingenting om hva tiltalte gjorde.

Chatten over er mellom to av det som skulle vise seg å være et kompleks på ti personer.

Rogalendingen anslår at han i en periode på ti år (fra 2010 og frem til pågripelsen i 2020) har hatt seksuell omgang med cirka ulike 40 hunder. I dommen står det at tiltalte filmet seg selv og delte bildene med den omtalte trønderen og på ulike nettforum.

Ifølge tiltalte ble hundene etter hver så vant med overgrepene at de visste hva som skulle skje når tiltalte kledde av seg.

«Ut fra varigheten av overgrepene, antall hunder som er utsatt for seksuelle overgrep og typen overgrep, finner retten det klart at forholdet må karakteriseres som grovt», skriver tingrettsdommer Signe M. Lundegård i dommen.

– Brukte ikke vold

Retten legger til grunn at tiltalte har forgrepet seg på hunder, både hannhunder og tisper, flere hundre ganger. I retten anslo tiltalte selv at det ukentlig nok var snakk om 2–3 overgrep. Noen uker flere. Andre uker færre.

Han nektet imidlertid for at det i forbindelse med overgrepene noen gang ble brukt vold mot hundene. Retten finner ikke bevis for det motsatte.

I straffutmålingen pekes det like fullt på at overgrepene må ha vært egnet til å skape smerte og frykt.

«I tillegg til det fysiske ubehaget for hundene må det ved straffeutmålingen legges betydelig vekt på de psykologiske båndene som har vært mellom tiltalte og hundene som har vært i tiltaltes besittelse og at tiltalte fullstendig har brutt den tilliten som hunden har til ham», står det i dommen.

Flere skjerpende moment

Ikke minst på grunn av allmennpreventive grunner mener retten at det må slås hardt ned på atferden tiltalte nå dømmes for.

Retten legger betydelig vekt på at oppdagelsesrisikoen i disse sakene er liten. «Overgrepene skjer i det skjulte og viser med tydelighet at husdyr fullstendig er prisgitt menneskene som har ansvaret for dem. I denne forbindelse er det også skjerpende at overgrep er begått mot hunder som tiltalte har påtatt seg å passe for andre hundeeiere», skriver tingrettsdommer Lundegård.

I tillegg dømmes rogalendingen for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale – både bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Aktor i saken, statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, sa i sin prosedyre at den samlede straffen i utgangspunktet måtte ligge på 3 år og 6 måneders fengsel. Blant annet på grunn av tiltaltes tilståelse kommer imidlertid en enstemmig rett til at 2 år og 6 måneders fengsel er rett reaksjon.

Dette er i tråd med aktors påstand.

Belastende tid

I forbindelse med etterforskningen ble tiltalte sittende drøyt to uker i varetekt. Tiden etter løslatelsen har vært alt annet enn enkel for rogalendingen. Da han kom hjem, oppdaget han at det hadde blitt begått skadeverk på huset hans. Vinduer var knust. Han opplevde også å bli hengt ut på sosiale medier. En annen mann er faktisk dømt for dette.

Tiltalte så seg nødt til å flytte fra Rogaland. I ettertid har politiet utstyrt ham med voldsalarm.

«Det har også vært massiv medieomtale av saken uten at retten finner å tillegge dette avgjørende vekt ved fastsettelsen av straffen», står det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen, dømmes rogalendingen til å tåle inndragning av elektronisk utstyr hvor han blant annet har lagret ulovlig materiale. Han fradømmes også retten til å eie, stelle eller på noen annen måte dra omsorg for dyr for alltid.