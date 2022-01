Ole Bang er død

Minneord: Vår gode venn Ole Bang døde den 1. desember i fjor etter en tids sykdom.

Ole vokste opp på Våland i Stavanger. Faren drev forretning med biler og motorsykler, og det ble tidlig klart for Ole at han skulle drive med biler når han ble voksen. Etter endt utdannelse overtok han Rogaland Auto etter sin far, etter først å ha drevet som bilforhandler og importør i Skien og Oslo.

I 1986, med gode venners mellomkomst, møtte han Sissel, som forble hans store kjærlighet resten av livet. Det var etter at Ole flyttet sammen med Sissel på Stokka at vi lærte Ole å kjenne. Han var tvers igjennom en kjernekar som alltid var et positivt innslag i vennekretsen.

Vi hadde blant annet et aktivt selskapsliv, og noen fester ble etter hvert tradisjon. Det gjaldt ikke minst den årlige begivenhet før jul, hvor damene laget leverpostei. Når dette var unnagjort gikk det rett over i et raklag med tradisjonell mat og drikke, og siste raklag med Ole var så sent som bare tre uker før han døde.

På Stokka fant det også sted organisert idrett. I idrettslaget Stokken ble det over en 40 års periode arrangert årlige idrettsmerkeprøver hvor han deltok aktivt.

Han ble også oppnevnt som isbademester, med ansvar for de årlige isbad julaften i Store Stokkavatn. Et annet idrettslag ble etablert for å delta i det årlige Skarverenn fra Finse til Ustaoset. Det var ingen tilfeldighet at lagets navn ble «Team Bang». Laget deltok i Skarverennet i 15 år på rad.

Ole var glad i å reise, og glad i musikk, bl.a. opera. Han og Sissel var på mange fine turer rundt i verden, som også inneholdt flotte kulturopplevelser.

For vel ett og et halvt år siden fikk han kreftdiagnosen, som han tok med fatning. Han fikk leve vesentlig lenger enn det som ble forespeilt, og han og Sissel benyttet tiden godt til å gjøre de tingene de likte best.

Det er tomt etter Ole. Våre tanker går først og fremst til Sissel, og til Pål og Hege med familier. Vi lyser fred over Ole Bangs minne.

Erik Kastellet, Svein G. Larsen og Peter J. Tronslin