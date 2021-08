Oppsynsmann og laksefisker siden 1973, Steinar Egeland, viser med fluestanga vei til stemmefiske på Sele, der et samlet panel av politikere er enig i at det må stilles strengere krav til oppdrettsnæringen for å redde villaksen som nå kan bli rødlistet. Bak følger Irene Heng Lauvsnes (H), Naomi Wessel (Rødt), Erik Nyman-Apelset (V)og Christian Hetty (Ap).