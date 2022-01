I Sandnes er stort faktisk godt: – Det vi har fått, er helt fantastisk

I Stavanger er pårørende kritiske og mener det er galskap å bygge et stort senter med avlastningsboliger. I Sandnes har de allerede bygget stort. Der hagler lovordene.

Maria Messmer (16) er jevnlig på avlastning på Skaret avlastningssenter i Sandnes. På veggen rett innenfor inngangen, henger det bilder av personalet på jobb til enhver tid.

– Jeg er så fornøyd med tilbudet.

– Han har det som plomma i egget.

– Jeg var redd det ikke skulle føles som et hjem, men ble positivt overrasket.

Det er foreldre til barn som er på avlastning på Skaret avlastningssenter i Sandnes, som kommer med lovordene over. For tre år siden åpnet senteret, som har plass til 30 brukere og gir tilbud til 70 familier.

Flere pårørende forteller at deres barn kommer tilbake til samme fløy og samme rom hver gang de har opphold på Skaret.

Kritiske i Stavanger

I Stavanger planlegges et lignende senter, og altså en samlokalisering av 26 avlastningsboliger. Hensikten er å redusere kostnader, samle fagkompetanse og få bedre utnyttelse av kapasiteten.

Både pårørende og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er kritiske. De frykter mindre ro og stabilitet i et såpass stort senter. Også Løvemammaene, en organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter, har uttalt seg kritisk.

– Jeg kommer aldri til å sende Vegard på avlastning i en så stor bolig, sa også Nina Herigstad til Aftenbladet mandag.

Flere pårørende i nabobyen derimot, er fornøyde med tilbudet som gis i det store avlastningssenteret i Skaarlia i Sandnes.

– Vi er veldig fornøyde og har ikke tenkt over størrelsen på Skaret. Vår datter kommer tilbake til samme fløy hver gang, og veksler mellom å bo på to rom, sier Marianne Messmer, mor til Maria (16).

Maria (16) klar for helgeopphold i avlastningsboligen i Skaarlia i Sandnes. Hun følges av mor Marianne Messmer og far og Steinar Nilsen.

Også Kjersti Dahls sønn Emil (20), bor jevnlig på Skaret.

– Jeg er så fornøyd. Utgangspunktet var riktignok meget dårlig, ettersom de gamle boligene var forfalne og soppinfiserte, men det vi har fått er helt fantastisk! Det er høyteknologisk og brukervennlig, sier Dahl og legger til at sønnen alltid bor på samme rom.

Ta pårørende med

– På Skaret er det flere avdelinger med egne stuer og kjøkken. Det føles ikke stort. Hver bruker har eget bad og rom, og man trenger ikke gå til fellesområdene, sier Dahl, som var med som en av flere pårørende i diskusjonen forut for etableringen i Sandnes.

Også Anita Tveit, mor til Jonas (6), synes avlastningen fungerer godt. Jonas er på skjermet avdeling med flere barn – og bor alltid på samme rom.

– I starten tenkte jeg at dette var en institusjon. Vi hadde privat avlastning til Jonas tidligere, derfor var jeg redd at Skaret ikke skulle føles som et hjem. Men jeg ble positivt overrasket. Jonas har det som plomma i egget. Han elsker gymsalen, og liker også å løpe i trapper og korridorer. Skulle jeg sette fingeren på noe, må det være at det har vært litt utskifting i personalet, sier Tveit.

Messmer er enig.

– Men dette har vi tatt opp med ledelsen, og vi opplever å bli lyttet til. Utskifting i personalet er et generelt problem i denne bransjen, sier Messmer.

– Programforpliktet?

– Jeg sitter med inntrykket av at pårørendeorganisasjonene har bestemt at stort er dårlig – at de er programforpliktet til å ville ha små enheter. Jeg mener det går an å bygge stort om man organiserer på riktig måte. Kanskje noen hadde nytte av å komme til Skaret, sier Idar Flåto, med henvisning til kritikken fra eksempelvis Norsk forbund for utviklingshemmede.

Han leder enheten for funksjonshemmede i kommunen og ser flere fordeler med å bygge stort – blant annet å samle kompetansen.

– Samtidig er det ikke slik at alle ansatte jobber med alle brukerne. De som kommer, skal møte kjente fjes, sier han, og legger til at det er lettere å rekruttere ansatte til et større senter.

– Det bidrar til å sikre et godt fagmiljø og å dyrke en heltidskultur. For brukerne er det fint å kunne besøke venner i andre fløyer på huset, sier han.

Noen ville ikke benytte seg av de gamle avlastningsboligene i Sandnes, det gjaldt kanskje særlig de med somatiske utfordringer.

– I dag kjenner jeg ikke til noen som ikke vil benytte seg av avlastning, sier Flåto.

Senteret har flere fløyer med fem rom. Hver fløy har eget uteareal.

Hver av boligfløyene på Skaret avlastningssenter har eget uteområdet.

– Jeg tror de færreste tenker at Skaret ligner en institusjon. Vi har hatt mange kommuner på besøk etter åpningen. Responsen er god. Kritikerne bør ta seg en tur til Skaret, sier han.

– Hva med klager?

– Det har vært svært få klager, men det har vært på tjenesten, ikke bygningen.

Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

Har kjempet i 30 år

Tom Tvedt, forbundsleder NFU, sier tendens i hele landet er samlokalisering av avlastningsboliger.

– Et gufs fra fortiden, vi er langt på vei tilbake til institusjonstankegodset vi forlot på 1990-tallet med HVPU reformen. Jeg har kjempet imot dette i 30 år i ulike roller.

– Har du vært på Skaret i Sandnes?

– Nei, jeg skulle ha vært der.

– Pårørende melder at de er fornøyde?

– Ingenting er bedre. Det som er viktig for oss, er medbestemmelse, som vi erfarer undergraves i stadig nye prosjekter. Vårt utgangspunkt er at de som skal bruke tjenesten skal ha de samme rettighetene og skal få lov å bo som alle andre, sier han.

– Og mange bor jo i blokk, mener dere stort uansett er dårlig?

– Forskjellen er at vi andre kan velge selv om vi vil bo i blokk eller ikke. Her er det snakk om brukere som plutselig får beskjed om at de skal flytte. Hvilken følelsen foreldre har når de leverer fra seg barnet til avlastning, er viktigere enn at det lages systemer som fungerer for samfunnet – som å samle fagfolkene under ett tak. All forskning viser at det ikke er hold i at jo større fagmiljø jo bedre kvalitet for beboeren. Det går an å bygge gode fagmiljøer uten å samle dem i samme hus, sier Tvedt.