Snille, gode Ole Kallelid

MINNEORD: Fredag 21. januar fikk vi den svært triste beskjeden om at Ole Kallelid hadde gått bort. Ole var en særdeles høyt verdsatt mann i vår kommunestyregruppe og i vårt parti, og han var vår venn, skriver Eli Nessa og Dag Mossige i Stavanger Arbeiderparti.

Ole Kallelid, her fotografert i 2011.

Minneord

Det første ordet som dukker opp er snille, gode Ole. Han møtte oss med varme, nysgjerrighet og humor. Alltid positiv og alltid til stede for andre.

Partikamerater kjente Ole som svært kunnskapsrik, og særlig interessert i historien om vår by og vår bevegelse. Han delte gjerne av sin kunnskap og hadde mange publikasjoner bak sitt navn.

Aktiv politiker

Kjent var han også i valgkamper for Arbeiderpartiet i Stavanger. Han var svært aktiv på stand, på husbesøk, og i utallige møter og utvalg. Ole var den som stilte opp og som vi alltid kunne stole på.

Siden 2011 har han vært folkevalgt for Arbeiderpartiet og var medlem av bystyret og kommunestyret i Stavanger frem til i dag, hvor han også satt i utvalg for oppvekst og utdanning, og før det utvalg for helse og velferd. Han satt i styret i Stavanger Arbeiderparti i flere år, og var også aktiv i lokallaget Madla Arbeiderlag. Han spilte en viktig rolle i lokalvalget i 2019 og var veldig stolt over å få en Arbeiderparti-ordfører fra Madla.

Verdens snilleste

Mange av oss kjente Ole godt. Han var et ekstraordinært snilt menneske. En mann som strakk seg lengre enn de fleste for å være der for familien og for å bidra for felleskapet. Når vi innimellom fikk tid til en prat over en kaffekopp eller en øl, fortalte han med særlig stolthet og glede om sønnene.

Ole var en familiemann og de nærmeste betydde alt for han. Våre tanker går til hans familie, og alle hans nærmeste.

Alltid åpen om når det gikk godt – og når han ikke hadde det så godt. Selv i de tunge tidene delte han sine tanker og følelser. Vi kunne både le og gråte sammen. Mange følte det gikk bedre. Mange dager gjorde det det. Da var sjokket desto større.

Ole stilte svært store krav til seg selv. Han sa aldri nei. Nå er han borte. Du har satt dine spor hos alle som kjente deg – og vi vil alltid huske deg.

Hvil i fred, Ole.

Skrevet av Eli Nessa og Dag Mossige, Stavanger Arbeiderparti