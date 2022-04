Navarsete tar til orde for større metoo-gjennomgang i norsk politikk

Tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete mener at alle norske partier må ta en ny gjennomgang av om det er flere metoo-saker som kan bli avslørt.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete sier det må en gjennomgang til i alle norske partier etter at nok en toppolitiker er blitt avslørt i en metoo-sak.

NTB-Snorre Schjønberg

– Jeg tror alle må gå i seg selv, og hvis det finnes flere historier, må de på bordet slik at mediene ikke kommer med andre avsløringer, sier hun til NRK.

Hun ber partileder Trygve Slagsvold Vedum om å ta et møte med partisekretær Knut Olsen.

– Jeg tror partilederen bør ta seg en runde med partisekretæren og forsikre seg om at det ikke er andre ting som ligger der, sier Navarsete.

Vil ha større gjennomgang

Navarsete sier til NTB at det ikke bare er Senterpartiet som bør gjøre en slik gjennomgang, men alle de norske partiene.

– Jeg mener det må være 100 prosent sikkert at det ikke kan sprekke flere slike saker blant ledende politikere, sier Navarsete.

– Det er så ødeleggende for tilliten til politikerne, sier den tidligere Sp-lederen.

SV-profil Kari Elisabeth Kaski tar til orde for mye av det samme.

– Jeg har stor respekt for kvinnen som forteller i VG i dag. Metoo-oppgjøret i politikken er enda ikke over. Det viser både det Enoksen har gjort, men også de uforståelig uttalelsene hans i dag, skriver Kaski på Twitter.

– Beklager

Enoksen sa lørdag til VG at han beklaget at han hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne på 2000-tallet, men at det dreide seg om en utroskapssak og at han ikke hadde noe maktforhold overfor kvinnen som var 18 år gammel da hun møtte 50 år gamle Enoksen først.

Kort tid senere trakk han seg som forsvarsminister.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, skrev Enoksen i en epost til NTB.

Sps partisekretær Olsen har tidligere lørdag sagt til NRK at partiet ikke var kjent med at Odd Roger Enoksen hadde et forhold til en ung kvinne på 2000-tallet, saken som gjorde at Enoksen nå har gått av som forsvarsminister.

– Riktig å gå av

Partileder Vedum sa kort tid etter at Enoksen gikk av, at det var det eneste riktige å gjøre i denne situasjonen.

– Et menneske er mer enn sine enkelthandlinger, men det som er kommet fram, er ikke forenlig med den tilliten som trengs for å kunne fortsette i rollen som statsråd. Mine tanker går til de som har og har hatt det vanskelig som følge av hans handlinger, sier Vedum.

Miljøpartiet de Grønnes leder Une Bastholm skriver lørdag på Twitter at hun er sjokkert og kvalm etter avsløringene.

– Maktblinde voksne uten selvinnsikt har ingen plass i norsk politikk. Vår jobb er fundert på tillit og ansvar, skriver Bastholm.