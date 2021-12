Tusener stiller seg bak Lene sin bønn til politikerne

«Kjære politikere, vi var slitne og leie lenge før pandemien» er budskapet til sykepleier Lene Woll. Over 14.000 er enig med henne.

Lene Woll forteller hun har fått mange meldinger og kommentarer hvor folk takker henne for at hun delte tankene sine.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Fra og med kl. 24:00 natt til 9. desember går vi inn i enda en periode med strenge koronarestriksjoner Jeg spør da: Hva med neste vinter?»

Slik starter innlegget til sykepleier Lene Woll på Instagram. Hennes forrige innlegg gikk helt greit, med snaue 115 likerklikk.

Denne uken bestemte hun seg for å dele tankene om livet i helsevesenet. Responsen etter innlegget har eksplodert, og oppdateringen har passert 14.000 likerklikk.

– Det renner inn enda, sier Lene Woll til Aftenbladet.

Innlegget har også blitt delt videre av helsearbeidere over hele landet.

– Det er utrolig kjekt, og ikke minst veldig viktig, sier hun.

– Rom for å rekruttere flere

Hun har vært sykepleier i over fire år, og i fjor startet hun ferden mot å bli anestesisykepleier. Hun forsøkte å beholde en 50 % stilling ved siden av studiet, men det ble for mye.

– Jeg fikk dårlig samvittighet overfor arbeidsplassen min, da de trengte folk og ikke kunne regne med meg lengre, sier hun til Aftenbladet.

Hun tror det gjelder mange flere enn bare henne.

– Jeg føler at et allerede overbelastet helsevesen brukes som unnskyldning for nye inngripende tiltak og nedstengning. Tenk om utelivet fikk holde åpent, og støtteordningene gikk til oppbemanning av helsevesenet, sier Lene.

Hun håper på en oppbemanning og økt kapasitet i fremtiden. Hva med neste vinter, neste mutasjon eller neste pandemi?

– I løpet av de siste to årene har det vært rom for å rekruttere flere, men det har ikke skjedd. Dette er jo ikke noe nytt, vi har slitt med kapasiteten også før koronapandemien, sier hun.

Les også Tillitsvalgte på SUS er bekymret: – Frykter at flere skal slutte

Les også Sykepleiere på akutten på SUS: – Situasjonen er kritisk

Ned mot fire timer søvn

Selv om Arbeidsmiljøloven stiller krav om 11 timers hviletid, åpner den også for at arbeidsgiver og tillitsvalgte kan inngå avtaler om forkortet hviletid mellom to vakter.

Helsesektoren har flere unntak fra Arbeidsmiljøloven, begrunnet med behovet for døgnkontinuerlig drift.

– Det hender ofte at jeg er ferdig på jobb 22:00 og begynner 07:00. I mellomtiden skal man til og fra jobb, skifte uniform, ha kveldsmat og gjerne frokost. Da blir det vanskelig å få nok søvn mellom slagene, sier Lene til Aftenbladet.

Hun sier at på det verste har hun fått fire timer søvn i løpet av en natt. Nå har hun rutiner for å rekke sju timer, men da er det rett i seng. Rett hjem uten noe særlig god kveldsmat.

Hun presiserer at det er noe som man forsøker å unngå, og at det i hovedsak handler om kvalitetssikring.

– Det handler i bunn og grunn om bemanning, og at det ikke er nok folk å ta av. Man ringer og ringer, og det viktigste er å ha riktig kompetanse på jobb til enhver tid, sier hun.

Ved regjeringsskiftet i høst, hadde hun et håp om bedring i hverdagen som helsepersonell.

– Jeg har ingen forventninger til at det skal skje med en gang, i og med at dette har vært et problem i mange, mange år. Økt bemanning burde skjedd for mange år siden, og jeg tviler på at jeg er alene om å mene det, sier hun.