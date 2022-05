Advokat­firma skal granske politiets hånd­tering av betent varslings­sak

Politidirektoratet mener det er nødvendig med en ekstern gjennomgang av hvordan Sør-Vest politidistrikt håndterte varslingssaken mot en betrodd politileder i 2018.

Politidirektoratet har bestemt at Sør-Vest politidistrikts håndtering av varselet mot en betrodd politileder skal granskes. Fra før er det kjent at Spesialenheten for politisaker skal avdekke om det foreligger straffbare forhold i saken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ifølge Politidirektoratet (Pod) er det Aftenbladets avsløringer de siste dagene som ligger til grunn for tiltakene som nå iverksettes. Det var også Pod som tidligere denne uken oversendte saken til Spesialenheten.