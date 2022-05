Ønsker hjemmebesøk hos elever med skolefravær

KrF vil at alle familier til elever med bekymringsfullt skolefravær skal få tilbud om hjemmebesøk fra skolen.

Marie Ljones Brekke, kommunestyrerepresentant for KrF i Stavanger.

Hilde Moi Østbø Journalist

– Å komme hjem til en familie som strever, er enormt verdifullt og kan gi god informasjon. Skolen må samarbeide med familien for å få løst opp i problematikken, sa Marie Ljones Brekke (KrF) da kommunestyret mandag ettermiddag behandlet Rogaland revisjons forvaltningsrapport om bekymringsfullt skolefravær.

Rapporten konkluderer slik:

Bekymringsfullt skolefravær har økt kraftig de siste to årene.

Skolenes håndtering er mangelfull.

Håndteringen av sakene blir ikke dokumentert skikkelig.

Kommunen har ikke oversikt over hvor mange elever i Stavanger-skolen som har bekymringsfullt fravær.

Fraværet starter ofte på barneskolen

– Strekker seg langt

Brekke, som selv jobber som lærer, påpekte at avstanden mellom skolen og hjemmet noen ganger kan bli for stor.

– Derfor er hjemmebesøk så viktig, sa hun.

Hun takket også lærere.

– Mange lærere strekker seg enormt langt og står blant annet i skolegården og møter elever når de kommer om morgenen, sa hun.

Høyre, Venstre, Pensjonistpartiet og Frp stemte for forslaget i tillegg til KrF, men det fikk ikke nok stemmer til å bli vedtatt.

– Her ser jeg at en har veldig gode intensjoner, men jeg frykter at dette blir enda en oppgave som skolen skal gjøre. Jeg tenker også at det potensielt koster mye. Skolene gjør allerede mye bra. De trenger verktøy og oppfølging og ikke flere oppgaver, sa Ingvild Sørensen (MDG).

Forenkle registrering

Flere politikere stilte spørsmål ved at så få som 53 prosent av alle skolene i kommunen har svart.

Lotte Hansgaard (Ap) jobber som overlege i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus og er jevnlig i kontakt med familier som har barn som sliter med å gå på skolen.

– Vi ser at angstlidelser har økt i og etter pandemien, og behandling av angst er jo tett knyttet til det å øve seg på det som man er redd for. Når pandemien har skapt en annerledes hverdag i to år, så det er kanskje ikke overraskende at det ufrivillige fraværet har økt, men det er veldig bekymringsfullt, sa Hansgaard fra talerstolen.

Hun foreslår at det tas i bruk et system som forenkler registrering og dokumentasjon av fravær. Dette skal bidra til samkjøring av tiltak og å kunne hjelpe elevene tidligere. Forslaget ble vedtatt.

Samtlige politikere som var på talerstolen understreket at å jobbe mot ufrivillig skolefravær er en viktig sak.

– Da skolene stengte ned ble konsekvensen fravær og psykisk uhelse. Nå er det ekstra viktig at vi holder et øye med økende fravær, sa Ann Elin Piel (V).

Ønsket praksis for anmeldelse

Kristoffer Sivertsen (Frp) mener fraværet må registreres bedre og at det skal bli lettere å få familieveiledning. Videre ønsker partiet at kommunedirektøren klargjør praksis for når grunnskolen skal anmelde foresatte på grunnlag av fravær fra pliktig opplæring.

Forslaget fikk kun Fremskrittspartiets stemmer.