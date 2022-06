Siri (39) fikk katten Tøffen for to år siden. Nå får hun ikke ha den lenger

Siri Handeland i sofaen hjemme på Finnøy sammen med katten Tøffen. De to er tett knyttet til hverandre.

For to år siden fikk Siri Handeland (39) lov til å skaffe seg katt i Faatunet busenter på Finnøy. Nå har hun fått beskjed om at husreglene sier at Tøffen (2) må vekk.

