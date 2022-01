Eksplosjon i strømprisene tema for spørsmål til ordføreren: Dette svarte Stanley Wirak (Ap)

Rødts Ole Ronny Koldal utfordret ordfører Stanley Wirak på om Sandnes gjør nok for den ekstraordinære utviklingen i strømprisene. Han stilte spørsmål om dette på slutten av møte i Sandnes kommunestyre mandag kveld.

Ole Ronny Koldal (Rødt), stilte spørsmål om strømpriser i Sandnes kommunestyre mandag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Han viste til den siste tidens eksplosjon i strømprisene, og at mange fikk regninger både to og tre ganger høyere enn budsjettert.

– Er fossefallene i offentlig eie, så er ikke kraften det, sa Koldal.

Vi ser konkurser, og at folk ikke har råd til å varme opp husene sine.

– Fellesskapet tjener ikke på dette

– Fellesskapet tjener ikke på dette, sa han.

Stanley Wirak sa i sitt lange svar at høye strømpriser har skapt en vanskelig situasjon for mange, men gjorde det klart at Sandnes kommune ikke kan påvirke strømprisene eller utbyttet fra Lyse til de 14 eierkommunene, der Sandnes har den nest største eierandelen med 19,5 prosent.

Sandnes og de andre eierne deler 650 millioner kroner i utbytte fra Lyse, der utbetalingen skjer etter størrelsen på eierandelen.

Ikke kundeutbytte fra Lyse

– Dersom kundeutbytte skulle blitt innført, måtte samtlige eierkommuner være enige om dette. En slik beslutning vil kreve enstemmighet, sa han og vektla at beslutninger om dette var det de styrende organer i Lyse som må ta.

Han var også innom håndslaget fra Sirdal kommune til innbyggerne. I kraftkommunen Sirdal gis det kommunal pengehjelp for takle strømregningen. Wirak slo fast at dersom Sandnes kommune skulle gi støtte til innbyggerne med strømregningen, ville det føre til en svært stor utbetaling. I Sandnes er det over 80.000 innbyggere.

Wirak viste til at staten i dag gir strømstøtte til husstandene når den gjennomsnittlige kilowattime-prisen i en måned overstiger 70 øre. Da tar staten 80 prosent av den delen av regningen over dette nivået, for inntil 5000 kilowattimer i måneden.

Staten tar den største gevinsten

Sandnes-ordføreren understreker at han er opptatt av strømprisen og at den er krevende for mange. Han viser til at kommunen har vært i dialog med kraftselskapet Lyse.

Staten tar den største gevinsten, sa han.

Wirak viste til forsyningssituasjonen og den historiske beslutningen for kraftkabler mellom landene, og trakk også opp den historiske utviklingen fra et samlet storting vedtok en markedsbasert strømpris frem til dagens situasjon.

Koldal fikk ordet for å stille et tilleggsspørsmål, men brukte i stedet tiden til å argumentere for behovet for lavere strømpris. Før han ble klubbet ned av Wirak, rakk han å si at vi nå er i en uvanlig og ekstraordinær situasjon, der man kan sette strategien til side.

– Det er liten vits med en rik stat, hvis folket er fattig, sa han og siterte partifellen Mimir Kristjansson som sa akkurat dette under demonstrasjonen mot høye strømpriser på Torget i Stavanger 20. januar.

Wirak sa det ikke var anledning til debatt i forbindelse med spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtene. Derfor ble Rødt-representanten klubbet ned.