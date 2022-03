Mehl åpner for å la flyktninger bo i private hjem

Regjeringen åpner for å bruke private hjem og eventuelle slektninger i Norge som en del av beredskapen for å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier regjeringen ser på en løsning for å kunne ta i bruk private hjem som en del av beredskapen – og la flyktninger bo nær familie og venner.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

– Vi vil se på hvordan vi kan lage en innretning som gjør at private hjem kan være et oppholdssted for flyktninger med noe ytelser til livsopphold der. Men vi må også ramme det inn slik at det ikke blir en ordning som gjør at vi ikke har oversikt over hvem som er her i landet, sier Mehl til avisen.

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) vedtok mandag å be om en endring i regelverket slik at ukrainske asylsøkere kan bo hos slektninger i Norge uten å miste retten til økonomisk bistand.

Mehl sier til VG at ordningen med asylmottak har klare hensikter, men at regjeringen er åpen for å se på andre løsninger i tillegg.

Les også Nå sjekkes ledige hus, kjellere og eiendommer over hele Rogaland