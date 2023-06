Fikk brostein i frontruta på E39 – ber lastebilfører ta kontakt

– Det regnet glass og jeg fikk fanget fullt i glassbiter.

Andreas Askildsen Journalist

– Jeg skalv, det var ingen kjekk opplevelse, sier Johanne Elise Reianes.

Klokken 07.20 onsdag morgen sto hun i kø i sørgående kjørefelt på E39 i Randaberg. Køen gled sakte inn mot den store rundkjøringen ved Dusavik.

– En lastebil kom nordover og da den var oppe på siden av bilen min, merket jeg at det kom noe mot meg og jeg dukket. Det traff først panseret, så frontruta. Deretter føyk den videre og traff slo hull i frontruta på bilen bak, sier Reianes til Aftenbladet.

Hun heiv bilen ut til siden og stanset umiddelbart etter smellet.

Her står bilene etter å ha blitt truffet av steinen.

Brostein

Først da hun kom ut av bilen og fikk snakket med føreren av bilen bak, forsto hun at det var en stor stein som hadde truffet bilene.

– Den var firkantet og det kunne se ut som en brostein, sier Reianes.

Begge bilførerne slapp fra hendelsen uten fysiske skader, men fikk seg en kraftig støkk.

– Dette kunne ha gått veldig galt. Hadde det vært en motorsyklist som ble truffet, kunne dette endt katastrofalt. Når du ser hvordan steinen har dabbet i frontruta og deretter til ruta på bilen bak, så forstår du at det er store krefter i sving, sier Reianes.

– Ta kontakt

Hun meldte fra til politiet klokken 07.21, men de hadde ikke kapasitet til å rykke ut.

– Det blir en forsikringssak, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Dag Steinkopf til NRK Rogaland onsdag morgen.

Nå ber Reianes lastebilsjåføren om å ta kontakt.

– Føreren av lastebilen har nok ikke oppdaget at det falt en stein av bilen. Vedkommende har nok hatt blikket fremover og fordi det allerede var kø på stedet trenger det ikke være at vedkommende reagerte på at trafikken i motgående retning plutselig stoppet opp der.

Reianes tok kontakt med mannskapet på de to ferjeavgangene som gikk fra Mortavika i åttetiden. Men på disse ferjeavgangene var det ingen lastebiler med denne typen last, dermed tror Reianes at lastebilen enten var på vei til Randaberg, Mekjarvik eller en av øyene nord for Byfjordtunnelen.