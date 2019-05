Tidligere politisjef i Marokko: - Våre øyne er vidåpne for terror

Det er fredag, det er ramadan og i medinaen i Rabat er det et yrende folkeliv. Fra fargerike boder selges alt fra krydder til blinkende og støyende leker. I døråpningen til en bokbutikk sitter selgeren fordypet i skjønnlitteratur. Over gata kakler hønen som blir puttet oppi en pose.

Midt i den stressende og samtidig så sjarmerende handelen, tusler Mohammed Agbib. En mann som i nærmere 30 år jobbet i Marokkos hemmelige politi.

- I dette landet skal alle kunne føle seg trygge. Alle utenom terrorister. De kan aldri føle seg trygge. Våre øyne er alltid rettet mot dem, sier Agbib.

Deler av sin yrkesaktive karriere brukte han til å kurse andre politifolk om antiterror-arbeid. Nå er Agbib i gang med å skrive bøker om emnet.

Sterkt politi

Totalt 24 menn står tiltalt for drap eller medvirkning til drap på Maren Ueland fra Bryne og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen. De to ble funnet drept i Atlasfjellene ikke langt fra landsbyen Imlil 17. desember i fjor.

Dagen før Aftenbladet treffer Agbib startet rettssaken mot mennene, som ifølge tiltalen sympatiserer med IS. Bare en halvtime etter at retten ble satt, besluttet dommeren å utsette saken i to uker.

Pål Christensen

- Marokko har et sterkt politi. Vi har også et hemmelig politi. Jeg kan naturligvis ikke si så mye om hvordan det hemmelige politiet opererer, men jeg kan si såpass at turister ikke trenger å se seg over skulderen. Det er terrorister vi er ute etter. Det er terrorister vi vil ta. Og vi vil ta dem før de får gjort skade, sier den nå pensjonerte antiterror-agenten til Aftenbladet.

- Vi er ulykkelige for at vi ikke klarte det i denne saken, legger han til.

Marokkansk FBI

I 2003 ble Marokko rammet av en terroraksjon i Casablanca. 14 selvmordsbombere tok med seg flere titalls mennesker i døden. Åtte år senere, i 2011, ble 17 mennesker drept av en bombe som var plassert på en café i hjertet av Marrakech.

Kafeen bomben var plassert på ligger et steinkast fra restauranten hvor Maren og Louisa, dagen før de reiste til Imlil, la siste hånd på turplanleggingen.

Terrorangrepene førte til opprettelsen av Bureau central d’investigation judicaire (BCIJ), som mange omtaler som det marokkanske FBI.

- Jevnlig blir terrorceller avdekket og mistenkte pågrepet. Den viktigste jobben vi gjør her i landet er imidlertid å skaffe arbeid til de unge. Mennesker må sysselsettes før terrororganisasjoner rekker får få klørne i dem, sier Agbib.

Nye lover

Kort tid etter drapene i Atlasfjellene uttalte terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt at 19 terrorceller ble avdekket i Marokko bare i løpet av 2016. Samtidig meldte Reuters at etterretningstjenesten i landet på den tiden hadde slått til mot 57 militante celler siden 2015. Åtte i 2018.

Pål Christensen

- Det tyder på at landet har en effektiv sikkerhetstjeneste som klarer å stoppe mange planer. Men det betyr også at det er en del angrepsaktivitet, sa Nesser til Aftenposten i desember i fjor.

- Flere land tar etter oss nå. Blant annet kopierer de hvordan vi håndterer personer som reiser til Syria eller Irak som fremmedkrigere. I mange tilfeller blir disse personene pågrepet allerede før avreise. Hvis BCIJ ikke fanger dem opp før de har reist, blir de pågrepet når de returnerer til Marokko, sier Agbib, og fortsetter:

- Nå har vi lover som gjøre dette arbeidet lettere.

Kreft

Agbib har tjenestegjort både i Casablanca, i Marrakech og i Rabat. Han forteller at han hadde en ledende stilling i alle byene. Agbib har også vært i FNs fredsbevarende styrker i Cambodia og i Angola. Den viktigste jobben politiet gjør, mener han, er å kjempe mot terror.

- Terror er som kreft i samfunnet. Det må bort. Godt samarbeid over landegrensene er en viktig suksessfaktor, mener han.

Selv om marokkansk politi og etterretningstjeneste har ord på seg for å være svært effektivt, ble ikke terrorcellen som sto bak drapene i Atlasfjellene avdekket i tide.

Pål Christensen

- Det gjør vondt å tenke på. I Marokko gråter vi over tapet av de to skandinaviske studentene. Mange her omtaler dem som sine døtre. Så stor er sorgen, sier den pensjonerte politimannen og fortsetter:

- I tillegg til å frarøve to familier deres døtre har terroristene lammet flere familier i landsbyen Imlil, hvor man lever av turisme. I denne saken finnes det utelukkende tapere, sier Agbib.