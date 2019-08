Nå får også Vassøy kunstgress

Vassøy var sist i køen denne gang. Alle andre idrettslag i Stavanger har allerede baner som er grønne og fine året rundt, mens Vassøy har så langt måtte klare seg med grus. Men nå er de på vei - hvis alt går etter planen, og været spiller på lag, vil den gamle grusbanen være omgjort til kunstgressbane innen utgangen av oktober.

Det var leder for kommunalstyret for miljø og utbygging, Per A. Thorbjørnsen, som torsdag fikk æren av å ta første spadestikk. Resten av arbeidet skal entreprenør Nordbø Maskin ta seg av.

Omleggingen til kunstgress ble vedtatt i forbindelse med behandling av handlings- og økonomiplanen for 2019-22. Vassøy idrettslag har jobbet hardt for å få kunstgress på banen, og de bidrar selv med en halv million kroner i prosjektet, som totalt vil koste 8,5 millioner kroner.

Stavanger kommune

Banen vil bli bygget etter den nye standarden, men rister langs kantene som skal hindre at de irriterende gummikulene kommer på avveie.