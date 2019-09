Hjelmeland: Rom til leie i konkursrammet hotell

Sist uke kom nyheten om at driftsselskapet til hotellet på Hjelmeland kaster kortene etter 13,5 års drift. Samme dag ble hotellet stengt.

– Hotellet er konkurs og derved er leiligheta mi i hotellet ledig for utleige. Leiligheta inneheld 2 soverom, 2 bad samt stova med kjøkkenavdeling. Den ligg i øverste etasje og har fantastisk utsikt over fjorden.

Slik reklamerer Johannes Kleiveland på sosiale medier.

– Jeg ser for meg at det kan være en løsning å gjøre det slik. Det har vært et møte i Sameiget, og kanskje blir det aktuelt at hele gjengen samarbeider, sier Kleiveland til Aftenbladet.

Hotellet består av 30 leiligheter. Før åpningen i 2006 ble leilighetene solgt til private og investorer for priser mellom 1,4 til 1,8 millionar kroner.

– Vi leier ut 16 rom

Det er selve driftselskapet Spa-hotell Velvære AS som er konkurs. Leif Magne Kleppa eier selskapet sammen med Sigbjørn Lerstøl og Frode Øvrehus gjennom selskapet Ryfylke Brygge Eiendom.

– Vi føler ansvar for å avhjelpe behovet det lokale næringslivet har for overnatting, og har laget et konsept for utleie av leilighetene. Totalt disponerer vi 16 møblerte rom, fordelt på ni seksjoner. Disse leies ut i privat regi. Det er laget et opplegg for renhold, men uten bespisning, sier Kleppa, som opplyser at det er direkte inngang til rommene via svalgangene, ikke via hotellresepsjonen.

Rundt 40 ansatte mister jobben. 25 av dem er fast ansatte, mens rundt 15 er løst tilknyttet driften. Hotellet har en gjeld på 7,5 millioner kroner. Bobestyrer Fredrik Bie har tidligere sagt til Aftenbladet at tre vesentlige endringer må til dersom det skal være mulig å tjene penger på videre hotelldrift. Færre ansatte, en aktiv ledelse med eierinteresser og en revidert avtale med leilighetseierne som leier ut rom til hotellet.

Håper på videre drift

Det har vært en viss interesse for å overta hotellet, ifølge lokalavisa Strandbuen. Leif Magne Kleppa håper driften starter opp igjen.

– Det er bare en uke siden konkursen. Vi er opptatt av å få hotellet i gang igjen, men kan ikke startet opp et nytt driftsselskap tilsvarende det vi hadde. Nå har vi forsøkt i 13,5 år, og så beklageligvis ingen mulighet for å opprettholde driften. Belegget har vært likt som i fjor, men det ble totalpakken som gjorde at vi gikk til skifteretten. Driftsresultatet etter første halvår var for dårlig. Det gikk i minus og vi så ingen mulighet for videre drift, sier Kleppa, uten at han vil opplyse om hva resultatet var.