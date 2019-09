Væpnet aksjon mot kvinne som truet med kniv

Det var i 13-tida at politiet fikk melding fra en nabo der vedkommende var bekymret for sin nabo etter at en kniv hadde blitt kastet etter vedkommende og inn på verandaen.

Ronny Hjertås

Ingen ble skadet i episoden. Kvinnen ble frivillig med da politiet hentet henne. Hun blir politianmeldt for trussel med kniv.

– Politiet rykket ut etter melding fra en bekymret nabo, og etterhvert nok en bekymret nabo, opplyser Toralv Skårland, operasjonsleder i sørvest politidistrikt.

Episoden skjedde i etterkant av at helsepersonell hadde vært på besøk hos den 38 år gamle kvinnen på Midjord, i Stavanger. Kvinnen var tilsett av lege pga vurdering av tvangsinnleggelse, men hun ble ikke vurdert som syk nok.

– På grunnlag av meldingene om bruk av kniv, valgte vi å rykke ut med bevæpnet politi, sier Skårland.

Kniven skal ha vært framme i to situasjoner, men uten at noen ble skadet.

– Da politiet oppsøkte kvinnen, foregikk det hele udramatisk, sier Skårland hos politiet.

Kvinnen ble sett til av helsepersonell og fikk senere reise hjem. Hun blir anmeldt for trussel med kniv.