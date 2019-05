Stor oljelekkasje etter skadeverk på Vardafjell i Sandnes

– Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser etter melding om skadeverk på anleggsmaskiner, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Det er foreløpig uvisst når skadeverket har skjedd, men det var ikke arbeid på stedet 1. mai, så det har trolig skjedd en av de to siste dagene, uten at politiet kan si noe sikkert om det.

Politiet melder at det er utført sabotasje på flere anleggsmaskiner som har medført at olje har lekket ut.

– Entreprenøren mener at skadeverket skyldes utbygging av vindmøller i området, sier Bjørnsen. Men politiet ønsker ikke å spekulere i hva som er årsaken og opplyser at er for tidlig å si hvem som har utført skadeverket og hvorfor.

Rogaland brann og redning har også rykket ut for å bistå politiet med oljesøl som en følge av skadeverket. Ifølge politiet kan det være snakk om flere hundre liter olje som har lekket ut.

– Oljen er ikke synlig nå. Kan ha trukket ned i vann og pukk. Brannvesenet sjekker om drikkevann er berørt, skriver politiet.

Utbyggingsområdet ligger mellom Noredalen og Søredalen øst i Sandnes i Sviland bydel. Fullt utbygd kan vindparken gi strøm tilsvarende årsforbruket til 4500 husstander. Vardafjellet Vindkraft AS eies av Hybrid Tech AS og Nordisk Vindkraft AB.

Planen er å bygge sju vindturbiner med effekt på 24,15 MW. Høyden blir på 87 meter. Rotordiameteren blir på 150 meter.