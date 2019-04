Mann varetektsfengslet etter beslag av eksplosiver

Det opplyser politiadvokat Therese Braut Våge i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Mannen ble pågrepet mandag kveld etter at han ble stoppet i en trafikkontroll. Politiet fant eksplosiver og farlige stoffer i mannens bil. En ransaking av boligen hans på Sola avdekket enda flere eksplosiver.

Politiet fikk etter fengslingsmøtet i Sandnes onsdag formiddag medhold i at siktede fengsles med brev- og besøksforbud i hele perioden, og i full isolasjon de første to ukene. Ifølge Våge innebærer det at han ikke får ha kontakt med andre fanger, og heller ikke tilgang til medier.

