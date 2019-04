Mann varetektsfengslet etter beslag av eksplosiver - erkjenner straffskyld

Det opplyser politiadvokat Therese Braut Våge i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Mannen ble pågrepet mandag kveld etter at han ble stoppet i en trafikkontroll. Politiet fant eksplosiver og farlige stoffer i mannens bil. En ransaking av boligen hans på Sola avdekket enda flere eksplosiver.

Politiet fikk etter fengslingsmøtet i Stavanger tingrett onsdag formiddag medhold i at siktede fengsles med brev- og besøksforbud i hele perioden, og i full isolasjon de første to ukene. Ifølge Våge innebærer det at han ikke får ha kontakt med andre fanger, og heller ikke tilgang til medier.

Erkjenner straffskyld

Hans forsvarer Anne Kroken sier til Aftenbladet at mannen har erkjent straffskyld i de punktene politiet har framlagt for ham.

– Han har erkjent at det politiet har funnet er hans, men han har ikke blitt avhørt etter beslagene gjort av politiet i forbindelse med ransakelsen av hans bosted, sier Kroken til Aftenbladet.

Ifølge Kroken har mannen ikke anket begjæringen om varetektsfengsling i fire uker, men har valgt å ta betenkningstid.

– Han ønsker å samarbeide med politiet, og ønsker at etterforskningen skal bli ferdig fortest mulig, sier Kroken.

– Hvorfor blir han varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem er på isolasjon?

– Det må du nesten spørre politiet om. Min klient ba om å bli løslatt, men dette er rettens avgjørelse, sier Kroken.

– Har det vanskelig

– Hvordan har din klient det?

– Han syns dette er vanskelig. Særlig å bli satt i isolasjon i 14 dager, sier advokaten.

Politiadvokat Åshild Ravndal i Sør-Vest politidistrikt sier at lengden på varetektsfengsling blir satt ut ifra lengden politiet antar de vil bruke på å etterforske saken.

– Det er standard i alle saker hvor det er fare for bevisforspillelse. I denne saken er det satt til fire uker, men om etterforskningen er ferdig før vil varetektsfengslingen bli avsluttet tidligere, sier Ravndal.

– Nødvendig med isolasjon

Ravndal sier grunnen til at mannen skal sitte i full isolasjon de to første ukene, blant annet er fordi det er så stor medieinteresse rundt saken.

– Derfor ser vi på det som nødvendig, slik at både vi og han får fred. Da får han heller ikke snakket med noen andre som kan være innblandet i dette, sier politiadvokaten.

Hun sier at et nytt avhør av mannen er på trappene.

