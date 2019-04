Arbeiderpartiet tar bompenge-protestene til 1. mai-toget

Se programmene nederst i saken

Det siste året har vært preget av flere demonstrasjoner mot bompenger i distriktet. Nå tar Sandnes Arbeiderparti demonstrasjonene til 1. mai-toget gjennom sin parole «Nei til rushtidsavgift».

– Temaet er veldig aktuelt i Sandnes, og det har stor betydning hos flere av bedriftene i byen. Fagforbundet og arbeidsorganisasjonene stiller seg også bak den, sier gruppeleder i Sandnes Ap, Annelin Tangen til Aftenbladet.

De fleste har nok fått med seg Sandnes Ap sitt standpunkt til rushtidsavgiften i bomringene på Nord-Jæren. Sandnes-ordfører Stanley Wirak nekter å godta at bilistene skal måtte betale rushtidsavgift, og reforhandlingene om byvekstavtalen har strandet.

– For oss er det kjempebra å ha en konkret og lokal sak i 1. mai-toget. Dette er noe som treffer bra, og for oss er det riktig, sier hun.

– Har dere invitert med dere bompengeaksjonistene?

– Nei, men alle er velkomne i 1. mai-tog, sier Tangen.

– Det er valg til høsten. Mange vil kanskje tenke at dette er et valgflesk?

– Det vil alltid være noen som sier det, men vi vedtok det på årsmøtet til Sandnes Ap i fjor at vi måtte ha andre måter å finansiere veiutbygging på. I tillegg vedtok vi også å si nei til rushtidsavgift i vårt partiprogram. Dette er ikke noe som har kommet de siste månedene, sier Tangen.

Skryter av Rogaland

Hovedparolen i Sandnes vil være «Sterkere fellesskap», og både Gjesdal, Sandnes og Stavanger vil få besøk av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under markeringen som skal være hovedtaler begge steder.

Til Aftenbladet sier han at han setter stor pris på å bli invitert til Stavanger 1. mai, et sted han omtaler som hovedstaden i en del av landet som har pumpet inn penger i statskassa i snart femti år. Han skryter av forutseende politikere, fagarbeidere, ingeniører og byråkrater innen oljenæringen den gang, og mener vi må ta lærdom av dem i dag.

– På samme måten som olja stod på skuldrene av skipsbyggingen, kommer morgendagens næringer – fornybar energi, blant annet – til å stå på skuldrene av olja, sier han til Aftenbladet.

– Vi må se fremover

Han er klar på at veien dit ikke går gjennom å strupe virksomhetene som finnes i dag, eller gjennom arbeidsledighet eller å bryte opp gode fellesskap.

– Tvert imot, veien går gjennom å styrke de gode fellesskapene som finnes. Dette er et av arbeiderbevegelsens hovedbudskap 1. mai i år, sterkere fellesskap, sier han.

For å nå dit mener han veien er å skape og dele, og at motoren i denne grønne omstillingen blant annet finnes i olje- og gassnæringen.

I år er det 100 år siden åtte timers normalarbeidsdag ble lovfestet i Norge. Det skjedde etter 30 års kamp og utallige 1. mai-tog med åtte-timersdagen som parole. Nå mener han det er viktig å se fremover.

– Det er mange kamper som må kjempes, og mye av det vi har oppnådd er også under sterkt press. Kampen mot sosial dumping og for et seriøst og organisert arbeidsliv er viktigere enn på svært lenge. Og kampen om arbeidstida fortsetter. Det er allerede mange som har altfor lange arbeidsdager. Stadig flere blir tvunget til å jobbe som selvstendig oppdragstakere. For å ikke glemme alle dem som bare får jobbe deltid i små stillinger. 1. mai handler om alle disse, som ikke har trygghet, verken for jobb eller i jobben, sier han.

Sandnes

Slik er programmet i Sandnes:

Fra 08.30: Det serveres gratis frokost på Folkets Hus Sandnes. AUF leder frokosten.

09.00: Program starter. Appell v/ Mimir Kristjansson Rødt Stavanger Appell v/Hege Espe Forbundssekretær Fellesforbundet

10.30: Hedring av arbeidsveteraner i sykehusparken v/ Ordfører Stanley Wirak

11:15: Demonstrasjonstog oppstilling ved Lanternen Lura skolekorps spiller

12:00: Program ved Lanternen - SJOKK - sosialistisk kor synger - Hovedtaler Hans Christian Gabrielsen, LO leder - Appell Heidi Bjerga, Sandnes SV

Program Sandnes Kirke 11:00: Gudstjeneste v/ Prest Sigve Ims

Stavanger:

I Stavanger er det ni ulike paroler som er vedtatt på representantskapsmøtet til LO i Stavanger og omegn. I tillegg er det godtatt en del underparoler fra blant annet fagforeninger, partier og Amnety.

24 år er nok! Ja til rødgrønt flertall i Stavanger Stå opp for et organisert og seriøst arbeidsliv Slipp ungdom inn på boligmarkedet – sosial boligpolitikk nå! Forby bemanningsbransjen Stopp velferds-profitørene Vi krever likelønn – ikke lønn etter kjønn 100 år med 8 timer er nok – vi vil ha 6-timers dag nå! Nei til oppsplitting og salg av norsk jernbane Fritt Palestina – Riv murene – Boikott Israel

08:00: Flaggheising på Stavanger Torg

09:00: Bekransning av de falnes graver – Eiganes Gravlund

En representant fra Russlands ambassade i Oslo

Tale ved Stine Teodora Holm, Rød ungdom

Musikk ved Stavanger Janitsjar

09:00: Byens skolekorps spiller i bydelene

09:30: Stavanger Janitsjar spiller utenfor Folkets Hus

10:00: Folkefrokost på Folkets Hus – Gratis for alle

Appeller: AUF, SU, Rød ungdom, Grønn ungdom og «Løvemamma» Bettina Lindgren. Musikk: Frikk Hana

11:00: Gudstjeneste i Stavanger Domkirke

Preken ved Odd Kristian Reme & Sokneprest Øivid

Sang av bla. Rogaland Sangerforbunds felleskor

12:30: Oppmøte på Folkets Hus

Oppstilling av Demonstrasjonstoget

13:00: Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus

Togets rute: Løkkeveien – Kannikgaten – via Teateret – Kongsgaten – Jernbaneveien – Olav Vs gt. – Håkon VII’s gt – Domkirkeplassen til Byparken

Musikk ved Stavanger Janitsjar, Musikkorpset Gallarhorn, Jernbanens Musikkorps og Stavanger Kommunes Korps.

13:40: Festmøte i Byparken

Åpning ved 1. mai-komiteens leder Jo Jenseg

Politiske appeller: Kari Nessa Nordtun – AP, Mimir Kristjansson – Rødt, Eirik Faret Sakariassen – SV og Daria Maria Johnsen – MDG.

Hovedtaler Hans Christian Gabrielsen – leder i LO

Musikk ved Kjell Reianes, Sjokk og Stavanger Janitsjar

17:00: Debatt på Sting – Løsarbeidersamfunnet / Sosial dumping.