Stor opplevelse å opptre med Jahn Teigen

Magnus Fjelde (38) ble kjent som Mini-Teigen på 90-tallet etter en TV-opptreden med sitt store idol.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Magnus Fjelde opptrådte på NRK sammen med Jahn Teigen. Foto: NRK

Stein Halvor Jupskås Journalist

– Jeg var jo blodfan alt som 7-åring. Da jeg var 11, ba Tore Strømøy om brev fra folk som ønsket å opptre med Jahn Teigen i TV-showet hans. Jeg skrev selvfølgelig et brev, og så falt de visst for innholdet, sier Fjelde.

Godt forbilde

Duetten på scenen i Trondheim ble en uforglemmelig opplevelse for unge Fjelde fra Jørpeland. Han holdt kontakten med Teigen i mange år, og han innledet også sin musikerkarriere med å reise rundt på Strandalandet og ellers i Ryfylke for å opptre med et knippe Jahn Teigen-sanger.

Fjelde har bare godord å si om Jahn Teigen, både som musiker og som menneske.

Se klippet fra da han opptrådte på tv sammen med Jahn Teigen:

– Jeg traff ham flere ganger i årenes løp, gjerne backstage i forbindelse med konserter. En gang ble konserten hans i Hetlandshallen avlyst. Da fikk jeg treffe ham på nattklubben Berlin i stedet. Jeg skrev brev til ham, og han sendte brev tilbake. Han var god og snill mot meg, et godt forbilde på alle måter.

Mini-Teigen

De siste årene har det blitt mindre kontakt.

– Jeg har jo fått med meg at han har vært syk i mange år, og jeg har i grunnen ventet på at denne dagen skulle komme. Men det er uansett veldig trist, sier Fjelde, som neppe noen gang blir kvitt tilnavnet mini-Teigen.

– Jeg er lærer på Vågen videregående skole i Sandnes. Når nye elevkull bruker google, er det jo den saken som kommer opp hver gang. Så det må jeg nok bare leve med, sier Fjelde.

Ved siden av lærergjerningen er Fjelde også utøvende musiker, og han har blant annet spilt med både Stavangerkameratene og Hilde Selvikvåg.

– Favoritt Jahn Teigen-låt, hvilken velger du da?

– Det var et vanskelig spørsmål. Jeg liker jo veldig mye av tidlig Teigen, tiden med Popol Vuh og Popol Ace. Men skal jeg velge én låt, tror jeg det må bli «Det vakreste som fins».