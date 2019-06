Kvinne slått, sparket og ranet på Ruten - var et tilfeldig offer

SANDNES: Klokken 21.21 fikk politiet melding om en kvinne som hadde blitt slått, sparket og fratatt sin veske og mobil på rutebilstasjonen.

Det er beskrevet to menn som gjerningspersoner, opplyser operasjonsleder i politiet.

Til legevakten

Fornærmede er kjørt til legevakt for sjekk.

Politiet har søkt etter gjerningspersonene, klokken 22.35 foreløpig uten resultat.

Politiet forsetter klokken 22.45 søket etter de mistenkte. Det blir tatt avhør av et vitne og fornærmede.

De mistenkte beskrives som tynne og i 30-årene. Den ene var skallet.

Godt politiarbeid på stedet ledet fram til to mistenkte personer, begge menn og kjenninger av politiet, opplyser operasjonsleder.

De mistenkte ble klokken 23.20 pågrepet og kjørt i arrest.

Tilfeldig offer

Onsdag morgen sier jourhavende jurist Anne Mette Dale at de to som er pågrepet skal avhøres i morgentimene, og at de er muntlig siktet for ran.

– Kvinnen som ble utsatt for ranet har ikke hatt noen relasjon til gjerningsmennene, men hennes beskrivelse gjorde at de ble pågrepet, sier Dale til Aftenbladet.

– Var kvinnen et tilfeldig offer?

– Ja, hun var et tilfeldig offer på gaten, sier Dale.

