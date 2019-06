Jo, Sandnes-ferja må betale kaileie

Fra nyttår blir Forsand slått sammen med Sandnes. Ferjesambandet Oanes-Lauvvik blir hovedpulsåren i den nye kommunen.

Boreal skal drive ferjesambandet i privat regi når Ryfast åpnes. Rederiet skal ha avgang hver halvtime, hele døgnet. Det store spørsmålet er hvordan ferja vil klare seg i konkurranse med en døgnåpen veiforbindelse?

Nye Sandnes har tidligere sagt seg villig til å overta ansvaret for drift og vedlikehold av ferjekaiene på Oanes og Lauvvik. Ordførerne i Forsand og Sandnes reagerte da Rogaland fylkeskommune krevde 3 millioner kroner i årlig kaileie. Kommunene ba Samferdselsdepartementet vurdere om dette er lov. Departementet konkluderte at fylket kan ta leie for kaien, men at likhet må gjelde.

Står på sitt

Nå har fylkesrådmannen vurdert saken på nytt. I et brev til kommunene fastholder fylkesrådmannen at Rogaland fylkeskommune, som eier av kaianlegget, kan kreve kaileie for bruk av ferjekai med tilhørende infrastruktur.

Fylkesrådmannen viser blant annet til dette avsnittet i svaret fra departementet:

«Selv om Statens vegvesen ikke har som praksis å ta betalt for havnetjenester på statens ferjekaier, innebærer ikke det at fylkeskommunen ikke kan ta betalt for tjenester på de fylkeskommunale ferjekaiene. Departementet viser likevel til at forvaltningsorganer må følge visse forvaltningsrettslige grunnprinsipper i sin virksomhet, slik som likhetsprinsippet, saklighetsprinsippet, forholdsmessighetsprinsippet, mv.».

Fylkesrådmannen mener at Rogaland fylkeskommune overholder disse forvaltningsrettslige grunnprinsipperne. For det første kreves kaileie fra alle kommersielle samband som går i rute. For det andre vedtok fylkestinget allerede 13. juni 2017 at «eventuelle kommersielle ferge-/båttilbud som skal benytte kaiene i fylkeskommunalt eie skal pålegges anløpsavgift til dekning av kostnadene til drift og vedlikehold.»

Kaileie baseres på de faktiske kostnader for drift og vedlikehold, samt kapitalkostnader. Det vil si at kaileie reflekterer de faktiske utgifter Rogaland fylkeskommunen har med kaianleggene. Beløpet for kaileien ble kommunisert allerede i utlysningen av løyve for kommersiell ferjedrift på Høgsfjordsambandet.

– For fire av fem selskaper som søkte om løyve, er kaileie ikke et hinder for å kunne drifte et kommersielt fergesamband på Høgsfjorden, skriver fylkesrådmannen til kommunene.

Trist beskjed

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) er skuffet.

– Det er trist at fylkesrådmannen ikke ser at det er forskjellsbehandling sammenlignet med andre kaier i Rogaland. Departementet sa at skal fylket ta kaileie ett sted, må de også ta alle andre steder. Det finnes 12–13 andre fylkeskommunale kaier og ingen andre steder må kommersielle samband betale kaileie. Andre fylker, som Møre og Romsdal, praktiserer heller ikke dette. Vi ønsker ikke at det skal kreves kaileie alle steder, for da får de reisende økte priser, sier Dagestad.

Han viser til at ferjesambandet Oanes-Lauvvik vil bli et beredskapssamband for Ryfast, slik Rogaland brann og redning IKS har anbefalt.

– Her får fylket gratis beredskap. Bare i lys av dette, burde de latt være å kreve kaileie. Dette blir et supplement til Ryfast, ikke en konkurrent. Nå blir vi nødt til å kikke på jussen, noe vi hadde trodd vi skulle slippe etter departementets klargjøring. Dessuten må kommunene jobbe politisk opp mot fylkeskommunen, siden fylkesrådmannen henviser til et politisk vedtak som er fattet før det siste brevet fra departementet.