Stavanger kommune setter helsearbeidere som deltok i demonstrasjon i karantene

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har hatt et ekstraordinært møte søndag ettermiddag. Der ble det bestemt at helsearbeidere som deltok under demonstrasjonen i Byparken lørdag settes i karantene til 16. juni.

Det kokte i Byparken i sentrum lørdag. Mange ville vise sin avsky mot rasisme. Foto: Jon Ingemundsen

Ansatte som deltok i markeringen lørdag settes i karantene til 16. juni klokken 14.00. Altså i 10 dager.

Dette gjelder medarbeidere i følgende virksomheter:

alders- og sykehjem

hjemmebaserte tjenester

barne- og avlastningsboliger

respiratorbofellesskap

Helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune. Foto: Pål Christensen

– Demonstrasjonen i Byparken lørdag var en sterk markering av innbyggernes klare holdning mot rasisme. Men selv om vi ikke har hatt påviste smittetilfeller i Stavanger de siste ukene, er vi fortsatt i en pandemisituasjon. Risikoen for smitte er liten, men ikke fraværende. Vi er opptatt av å beskytte våre mest risikoutsatte brukere mot smitte så langt det lar seg gjøre, sier helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

Videre heter det at mange beboere og brukere av tjenestene over har høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Smittevernoverlege Runar Johannessen forklarer at det potensielt kan ha vært personer i byparken som ennå ikke visste at de var syke. Bare én enkeltperson kan alene smitte mange andre.

– «Black lives matter»-demonstrasjonen samlet en mye større folkemengde enn antatt, og ut fra det vi har kunnet vurdere sto flere veldig tett. Vi håper selvsagt ingen blir syke etter demonstrasjonen, men nyere studier tyder på at nettopp store arrangementer og folkeansamlinger utgjør en stor risiko for smitte, sier Johannessen.

Smittevernoverlege Runar Johannessen. Foto: Jarle Aasland

– Vi tar ingen sjanser. Selv om det for tiden er lite smitte, vil konsekvensene av å få smitte inn på sykehjem være svært store, fastslår han.

Også ansatte i andre virksomheter som jevnlig møter brukere med risiko for alvorlig sykdom bes så langt det er mulig å unngå å møte brukere fysisk fram til 16. juni. Den enkeltes leder har ansvar for å tilrettelegge. Hvis ikke det er mulig, må den ansatte i karantene eller settes til å jobbe på hjemmekontor.

Lønn i karantenetiden dekkes av kommunen.

Videre bes alle som deltok i markeringen i Byparken ha lav terskel for å kontakte fastlegen dersom de utvikle symptomer.