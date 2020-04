Stor vannlekkasje i Bekkefaret i natt - gate må holdes stengt til etter påske

Mannskaper fra Vannverket har i hele natt jobbet i Bekkefaret i Stavanger etter brudd på hovedvannledningen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bruddet på vannledningen skal ha skjedd like ved Ullandhaug skole. Det skal ha ført til overvann ned til Esso-stasjonen i Bekkefaret. Foto: Leserbilde

Store vannmengder fosset ut i Hjalmar Johansens gate og skapte lokale oversvømmelser etter at hovedvannledningen i Bekkefaret sprakk natt til langfredag.

– Vi fikk melding om bruddet på ledningen klokken 02.00. Hjalmar Johansens gate er stengt like ved Ullandhaug skole og må nok holdes stengt til etter påske. Vannet har forårsaket store skader på asfalten og grunnen, sier Willy Vanvik Brattelid som er innsatsleder hos vannverket i Stavanger.

Langfredag jobbet han fortsatt på stedet sammen med to andre ansatte i kommunen for å få kontroll på lekkasjen. Brattelid vet ikke hvor mange liter vann som forsvant ut i gaten etter bruddet på vannledningen, men forteller at det meste av vannet skal være ryddet unna når klokken nærmer seg 10.00.

– Det er vanskelig å si hva som har forårsaket dette, men brudd på vannledningene skjer fra tid til annen, sier Brattelid.

Nattens lekkasje skal ha skjedd like ved Ullandhaug skole og forårsaket skader på veien helt ned mot rundkjøringen ved Esso-stasjonen.