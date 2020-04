Tore Lærdal svarer på nødrespirator-kritikken: – Tiltenkt en katastrofesituasjon

«Gladnyheten» om flere nødrespiratorer møter kritikk fra flere hold. Laerdal Medical forklarer at respiratoren skal være et ekstra tilbud, ikke erstatte vanlige respiratorer.

Tore Lærdal, konsernsjef i Laerdal Medical. Stavanger-konsernet har utviklet nødrespiratorer i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og bedriften Servi. Regjeringen allerede har bestilt 1000 stykker. Foto: Kristian Jacobsen

Stella Marie Brevik Journalist

– Denne informasjonen synes dessverre å ha druknet noe i måten mediene slo opp saken tirsdag, sier konsernsjef i Laerdal Medical, Tore Lærdal.

Forsvarets forskningsinstitutt, Edge Medical Technologies, Stavanger-konsernet Laerdal Medical og Servi har på kort tid utviklet en nødrespirator som skal doble antall pustemaskiner ved norske sykehus innen 1. juni.

Det opplyste statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse tirsdag.

Nødrespiratorene har derimot fått kraftig kritikk fra blant annet Sykepleierforeningen, som mener maskinene er uegnet for behandling av covid-19 pasienter.

Fakta Laerdal Medicals nødrespirator Respirator (pustemaskin) brukes for å ventilere kritisk syke pasienter. Det finnes ulike typer respiratorer, fra de helt enkle til de avanserte som brukes på intensivpasienter.

Nødrespiratoren gir pasientene bedre lungefunksjon ved hjelp av en pusteballong med ventiler og alarmer som sikrer mot for høyt trykk.

Produktet, som basert på Laerdals pusteballong, kan levere 100 prosent oksygenanriket luft og har ventiler og alarmer som sikrer mot for høyt trykk. Les mer

– Nødløsning

– Kritikken tar utgangspunkt i en annen bruk av apparatene enn de er tiltenkt, sier Tore Lærdal til Aftenbladet. Han er konsernsjef i Laerdal Medical.

Fra Solamøtet 2020. Statsminister Erna Solberg (H) i samtale med Tore Lærdal, konsernsjef i Laerdal Medical. Foto: Jon Ingemundsen

– Prosjektet er initiert av Forsvarets forskningsinstitutt som et beredskapstiltak for en katastrofesituasjon. Det vil si et akutt stort gap mellom ressurser og medisinske behov.

Lærdal forklarer at respiratoren er laget på enklest og sikrest måte og skal utfylle, ikke erstatte, de ordinære respiratorene ved sykehusene.

Tid for samhandling

– Skulle et verste-utfall inntreffe vil det måtte gripes til nødløsninger. Apparatet regjeringen har satt i bestilling er utviklet med medisinsk faglig veiledning, og vil tilfredsstille de krav den engelske regjeringen kunngjorde for slike nød-respiratorer 20. mars, sier Lærdal.

Lærdal mener situasjonen nå er så til de grader alvorlig at dette er tiden for samhandling og ikke problemdyrking på feil grunnlag.

SUS involvert i prosessen

Ifølge regjeringen har produktet blitt vurdert av eksperter ved universitetssykehusene i Oslo og Stavanger.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har bidratt med faglige innspill fra anestesi- og intensivmiljøet til utviklingen nødrespiratorne.

Det bekrefter fagdirektør ved SUS, Eldar Søreide:

– SUS sine bidrag er ikke en godkjennelse av produktet, men innspill til den videre utvikling og testing av produktet, sier Søreide.

Eldar Søreide, fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) Foto: Anders Minge

Kan redde liv

Han understreker at dette ikke er et alternativ til en moderne respirator.

– Jeg ønsker å understreke at dette er en prototyp på en nødrespirator som kan tas i bruk dersom det ikke finnes noe annet ventilasjonstilbud tilgjengelig. I en slik situasjon mener vi at kortvarig ventilasjon med en ferdig utviklet og godkjent nødrespirator vil kunne være livreddende, og fungere som en bro til ventilasjon med intensivrespirator, sier Søreide.

Assisterende fungerende helsedirektør Espen Nakstad understreker også at bestillingen fra regjeringen ikke er på vanlige respiratorer:

– Men hvis man skulle komme i en situasjon i Norge eller i andre land som har et dårligere helsevesen, der man ikke har nok respiratorer, kan en nødrespirator være til hjelp, i hvert fall for en del av pasientene, sier han til NRK.