SUS informerte om koronasituasjonen

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har til nå registrert tre dødsfall som en følge av koronasmitte. Onsdag informerte de om situasjonen ved sykehuset på en pressebrief.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sykehus-direktør Inger Cathrine Bryne holder pressebrief om situasjonen ved sykehuset. Foto: Jarle Aasland

De som deltar på onsdagens pressemøte på SUS er administrerende sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne, smittevernoverlege Jon Sundal, klinikksjef Sølve Braut (klinikk psykisk helsevern voksne) og Lars Øhlckers psykologfaglig rådgiver i klinikk for barn, unge og rusavhengige.

5 innlagte

OBS: Tallene er per 8. april klokken 10.

Antall innlagte pasienter med covid-19: 5

Antall innlagte pasienter med covid-19 som mottar respiratorbehandling: 1

Antall dødsfall på SUS som følge av covid-19: 3. En person over 80 år døde søndag 5. april på SUS. En person over 80 år døde mandag 6. april på SUS. En person mellom 60 og 70 år døde tirsdag 7. april på SUS.

Status SUS onsdag:

Som følge av at regjeringens tiltak myker opp etter påske. Sykehuset forberede seg på vanlig drift, opplyser administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Siden fredag forrige uke har en pasient blitt innlagt ved sykehuset som følge av covid-19, opplyser smittevernoverlege Jon Sundal. Han mener situasjonen ved sykehuset fortsatt er stabil.

Klinikksjef Sølve Braut (klinikk psykisk helsevern voksne) forteller om nedgang i innleggelser og antall henvendelser til klinikken uten at de hel vet hvorfor.

– Vi vil fortsette å finne nye løsninger og tilbyr behandling over video og telefon, sier Braut og fortsetter:

– Mange har utfordret seg selv, både medarbeidere og pasienter, for å få dette til. Vi skal gi pasientene våre god og trygg helsehjelp. Alle medarbeiderne har vært med på å rigge om tilbudet vårt. Vi har opprettet egne smittemottak. De ansatte har stått på.

– Vi jobber for å ha et godt å bærekraftig tilbud, sier Lars Øhlckers psykologfaglig rådgiver i klinikk for barn, unge og rusavhengige.

- Vi møter fremdeles møter våre pasienter fysisk der det er nødvendig. Siden midten av mars har mesteparten av tilbudet foregått på videokonferanse eller telefon.

Klinikk for barn, unge og rusavhengige tar fortsatt inn nye pasienter.