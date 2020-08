Rogalendingene best på aksjefond: 8 av topp 10 kommunene ligger i oljefylket

Rogalendinger sparer i snitt nesten dobbelt så mye i aksjefond som nordmenn flest, viser en ny undersøkelse. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

En blodfersk oversikt for fondssparing, viser at rogalendingene sparer mer i aksjefond per innbygger enn noen andre. Oslo er nest best et stykke bak, fulgt av Akershus. Suldølene sparer mest i hele Norge i denne typen verdipapirfond.