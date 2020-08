Badesuksess i Sauda: - Vi er blitt en turistmagnet

Badeanlegget i Sauda har satt besøksrekord i sommer. Både hyttefolk og turister bruker bygdas oppvarmede bad midt i sentrum. Det gir også ringvirkninger til reiseliv og handel.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Sauda kommune

Dårlig sommervær til tross, eller nettopp derfor: Saudabuen, hyttefolket og beboere fra nabokommunene har storkoset seg i 33 grader i det innendørs- og utendørs badeanlegget i Sauda denne sommeren.

– Vi har hatt besøksrekord. Aldri har flere besøkt badeanlegget enn denne sommeren, sier Svein Ove Løvik, forvalter i badeanlegget.

I sommer satte Saudahallen ny besøksrekord siden den nye anlegget åpnet i 2016: Nær 9000 besøkende i løpet av åtte sommeruker.

– Vi var spente på om folk turte komme da vi åpnet etter korona-stengningen. Men det har de virkelig gjort, slår han fast.

– Dårlig vær er bedre enn godt vær for våre besøkstall, sier Løvik.

– Vi har veldig mange dagturister fra Haugalandet og stavangerregionen. Og mange har hytte i Sauda. De kommer også ofte fra Haugalandet og stavangerregionen, sier Løvik.

Tre innendørs svømmehaller, utendørs svømmebasseng, plaskebasseng, hoppebasseng rutsjebane, kiosk og strømboblebad har virkelig slått an hos folket.

Saudahallen ligger i Sauda sentrum, like ved Folkest hus. Foto: Sauda kommune

Saudahallen ligger i Sauda sentrum, like ved Folkest hus.

– Vi er blitt en turistmagnet, sier Svein Ove Løvik.

Tidligere i sommer lanserte Arbeiderpartiet i Stavanger ideen om et badeland i Stavanger sentrum, finansiert av private.

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad applauderer ideen og sier at det er akkurat det samme hvor badelandet ligger, bare det kommer.

LES MER HER:

Elisabeth Saupstad vil ha et badeland til regionen for å trekke turister. Foto: Carina Johansen

Les også – Det viktigaste er at vi får badeland. For reiselivet betyr plasseringa ingenting

Ordføreren i Sauda, Asbjørn Birkeland, kan skrive under på at et badeland drar turister. Anlegget har virkelig vært verd investeringen på drøyt 20 millioner kroner.

– Vi ser effekten på sentrumsbutikkene også som har fått en liten boost, sier Birkeland.

– Anlegget har også gitt mer reiselivsaktivitet: Hytteturistene bruker hyttene oftere og har utvidet hyttesesongen. Ordføreren tror det har sammenheng med bedre tilbud året rundt og da er Saudahallen viktig.

– Nå kan du kjøre rett fra slalomløypa til badebassenget, humrer Birkeland.

Badeanlegget i Sauda er et spleiselag mellom private bedrifter, frivillige lag og foreninger og kommunen.

Sauda kommune har 1257 hytter i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Suldal har 1896 hytter, mens den største hyttekommunen i Rogaland er Sirdal som har 4015 hytter. Suldal Bad stod ferdig i 2019 og har også hatt en ellevill suksess i årets sommermåneder.

Daglig leder i Suldal bad, Bonolo Ramphomane-Aandahl sier at mange besøkende er hyttefolk og byaser som vil ha bademoro. Foto: Tor Inge Jøssang

AFTENBLADET HAR SKREVET EN REKKE SAKER OM BADEMULIGHETER I DISTRIKTET VÅRT DENNE SOMMEREN: