Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 29. juli.

Tre menn pågrepet etter skyteepisode i Oslo

En mann ble skutt i armen i en leilighet ved Carl Berner i Oslo tirsdag kveld. Ifølge politiet opplyste vitner at det var tre mann i leiligheten med ham da episoden skjedde.

I løpet av kvelden ble først to menn pågrepet, før en tredje mann ble pågrepet i Oslo sentrum. Mannen som ble skutt er i 40-årene og ikke livstruende skadd.

USA: Høyeste dødstall på over to måneder

USA har registrert 1.592 korona-dødsfall det siste døgnet, noe som er det høyeste tallet for ett enkelt døgn på over to måneder. Totalt ble det registrert over 60.000 nye smittetilfeller samme døgn, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Thriller-avslutning om sølvet i Serie A

Både Inter og Atalanta vant sine tirsdagskamper i italienske serie A, og dermed lever sølvkampen for fullt før de to møtes i helgens serieavslutning. Juventus har vunnet, og Inter har ett poengs forsprang til Atalanta i kampen om sølvet.

Tollerne har beslaglagt våpen og frukttrær etter svenskeåpning

Etter at regjeringen åpnet for reiser til grensefylket Värmland, har trafikken over svenskegrensen blitt firdoblet. Alle biler blir stanset, og det gir resultater for Tollvesenet. Totalt er det blitt gjort over 20 beslag på grenseovergangene, og det gjelder alt fra dopingmidler, legemidler, våpen og valuta til ti frukttrær.

Journalister og observatører angripes i Portland

Ifølge borgerrettsgruppen ACLU gjennomfører føderale styrker fortsatt målrettede angrep mot journalister og observatører i Portlands gater. Byen har vært preget av uro i forbindelse med demonstrasjoner i flere uker, og det har eskalert etter at føderale styrker ble sendt dit mot ordførerens vilje.