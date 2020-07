Familien Meling sin kjælemåke vil helst ha Norvegia

I to år har måken «Joogie» bosatt seg hos familien Meling. Måken hakker på ruten når han vil ha mat, og yngstemann Even er den ivrigste materen. Foto: Privat

Mens måkedebatten raser i mediene om glupske måker i byene, har en familie på Storhaug tatt til seg en høflig måkefamilie. Måkefar banker på vindusrutene for å be om mat. For andre år på rad får sildemåkene brød og Norvegia.