Her krasjer mannen på Ryde-sparkesykkel inn i Kenneths bil

Kenneth Arntzens må ut med 15.000 kroner etter en sparkesykkel krasjet i bilen hans. – Det er mye uansvarlig sparkesykkelkjøring.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kenneth Arntzen var ute og spiste med sin kone Aili Arntzen da han plutselig fikk innbruddsvarsel på mobilen.

Noen hadde vært borti bilen hans.

Han forteller at han løp ned til bilen, som hadde fått synlige merker på ene siden.

Videoen fra bilen viser i ettertid at en mann kjørte inn i bilen på en Ryde-sparkesykkel.

Les også Hjelm? Promillegrense? Maksfart? Her er åtte ting du bør vite før du kjører med elsparkesykkel

– Skadene taksert til 15.000

Arntzens bil filmet hele hendelsen fra flere vinkler. På videoen kan man se at en mann krasjer inn i bilen, for så å gå rundt på andre siden, og parkere elsparkesykkelen på fortauet et lite stykke unna.

Ifølge Arntzen fikk han snakket med mannen, som hevdet at han ikke hadde kjørt elsparkesykkel.

– Jeg sjekket skadene, og kunne ikke forstå at en slik skade har kommet av at han falt på bilen min.

Arntzen forteller at han først tenkte at han kunne fikse skaden selv, og mannen forlot stedet, uten at Arntzen fikk personinformasjon.

I ettertid forsto paret at det ikke ville være mulig, og sendte bilen på verksted. Dokumenter fra verkstedet viser at skadene er taksert til rett under 15.000 kroner.

Kenneth og Aili Arntzen. Aili er rullestolbruker, og man kan derfor se at paret er parkert på handikapplass i videoen. Foto: Privat

Foreløpig ingen svar fra Ryde

Arntzen har kontaktet Ryde, men så langt ikke fått noen respons.

Paret håper at Ryde kan hjelpe dem med å spore opp mannen som krasjet i bilen, eller ta regningen selv.

– Det burde være mulig for dem å hjelpe oss, i og med at jeg har nøyaktig dato, klokkeslett og lokasjon, sier Arntzen.

Paret har også politianmeldt saken, men saken ble henlagt på grunn av «bevisets stilling», ifølge Arntzen.

Man må være 18 år og i «forsvarlig helsemessig tilstand» for å kjøre Rydes elsparkesykler, står det i utleieappen Ryde. – Hvem kontrollerer egentlig det? spør Arntzen. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

– Hva tenker du om slik kjøring på elsparkesykkel?

– Jeg ser at det er uansvarlig kjøring ute og går. Mange har gjerne ikke kjørt elsparkesykkel tidligere, og kjører altfor fort. Plutselig blir noe eller noen skadet.

Han etterlyser bedre kontrollering av hvordan folk bruker elsparkesyklene.

– Jeg kan ikke se at det gjøres kontroller av tilstanden til sjåførene. Er de edru, er de skikket til å kjøre? Det er 18 års aldersgrense i appen, men hvem kontrollerer hvor gammel folk er?

Les også El-sparkesyklene som hylles og slaktes

Les også Så lett er det å kjøre elsparke­sykkel på en annens regning

Ryde vil undersøke

Espen Rønneberg, daglig leder i Ryde, sier at de ikke kan bistå Arntzen direkte i søket etter mannen på elsparkesykkel.

– Tjenesten vår er underlagt GDPR og personvernregler, men vi kan på politiets begjæring bistå politiet med informasjon, sier Rønneberg.

Rønneberg sier at det er forskjell på Rydes ansvar for eksempel feilparkeringer, som Ryde følger opp, og kunder som selv velger å ikke kjører i henhold til trafikkreglene.

– Umiddelbart kan vi ikke se at Ryde skulle være ansvarlig i denne type saker, men vi vil undersøke dette nærmere, sier Rønneberg.

– Vi oppfordrer alle våre kunder til å følge trafikkreglene og vise hensyn i trafikken.

Politiet håndhever

Dersom noen bryter trafikkreglene når de kjører på elsparkesykkel er det en sak for politiet. Det bekrefter Lars Morten Lothe, politisjef i Bergen sentrum.

Foreløpig har ikke politiet utført kontroller med elsparkesykler, men Lothe vil ikke utelukke at det kan skje i fremtiden.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å prioritere denne type saker nå i sommer. Det kommer i konkurranse med mer alvorlige straffesaker, sier Lothe.

– Men vi griper selvfølgelig inn når det skjer mer konkrete hendelser, som uhell eller ulykker. Da starter vi etterforskning hvis det skulle være aktuelt.

– For mange skader

Etter at de begynte å registrere skader med elsparkesykler i slutten av juni, har det vært 22 skadetilfeller ved skadepoliklinikken i Bergen.

– Det har vært diverse småskader, som mindre sårskader, mindre brudd i fingre og tær og hodeskade uten bevisstløshet, sier overlege Soosaipillai Vartharsjan Bernardshaw.

Én av pasientene var i ruspåvirket tilstand, opplyser han.

– Foreløpig har vi ikke registrert noen alvorlige skader, sier Bernardshaw.

– Er det flere skader enn dere hadde forventet, så langt?

– Dette er helt nytt i byen, men jeg synes det er litt for mye. Mange av skadene kunne ha vært unngått. Folk er nødt til å vise hensyn og forholde seg til reglene når de kjører elsparkesykkel. Det er også viktig å ha på seg hjelm når du kjører i 20 km/t.

Skadetallene gjelder både for bruk av private og kommersielle elsparkesykler.

Overlege hos Legevakten, Anette Corydon, opplyser til BT at de ikke har hatt noen alvorlige ulykker tilknyttet elsparkesykler.

Ved midnatt, natt til torsdag, rykket politi og ambulanse til Solheimsgaten i Bergen, etter melding om en ulykke med elsparkesykkel. En kvinne skal ha blitt funnet med skader i ansiktet.