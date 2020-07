Preikestolen er stengt, og turister blir bedt om å snu

Alle turister som er på vei til Preikestolen, blir bedt om å snu. Preikestolen og stien opp vil være stengt i opptil flere timer onsdag.

Alle turister på vei til Preikestolen blir onsdag sendt i retur. Foto: Geir Magne Staurland

– Vi ber alle om å snu og sier dette kan ta lang tid. Det er gjerne ikke vits å komme tilbake i dag heller, sier Jorunn Stokka, driftsleder i Stiftelsen Preikestolen til Aftenbladet. Foto: Geir Magne Staurland

Klokken 08 onsdag morgen ble Preikestolen og stien opp dit stengt. Årsaken er at det jobbes med å hente ut en død person fra området rundt Preikestolen. Både politi og frivillige mannskaper forsøkte dette også tirsdag ettermiddag og kveld, noe som førte til at selve Preikestolplatået en stund var stengt for turgåere av sikkerhetshensyn.

Dette arbeidet fortsetter altså onsdag. Aksjonen kan ta tid fordi det er vanskelig å komme fram til avdøde, opplyser politiet.

– Akkurat nå er mannskapet preppa, og på vei inn. Nå må vi opp og sikre at platået og området rundt er tomt for folk. Det er det som vil skje nå før helikopter og mannskap kommer, sier innsatsleder i politiet, Torleif Paulsen, til Aftenbladet.

Noen turgåere var på vei opp allerede før klokken 08 onsdag morgen, og de må lokaliseres og sendes tilbake.

Det er ikke mistanke om noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet.

Stien opp til Preikestolen er onsdag stengt. Foto: Geir Magne Staurland

– Kan ta lang tid

Politiets innsatsleder sier det vil ta opptil flere timer før noe åpner.

– Folk forstår dette, sier hun.