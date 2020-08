Smitteutbruddet i Haugesund: - Involverer flere hundre mennesker

Karmøy kommune har mottatt over 300 meldinger av folk som var til stede på nattklubben i Haugesund der to koronasmittede bartendere var på jobb. Kommunen vurderer fortløpende om utestedene skal stenges.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utestedene Rabinowitz og Dikselen har påvist koronasmitte. Det samme har Bytunet i Haraldsgata i Haugesund. Stavangerordføreren ber folk som har vært på disse utestedene i det aktuelle tidsrommet om å gå i karantene. Foto: Jostein Viestad

Julie Byberg Bø Journalist

– Det var dette vi fryktet skulle skje, sier kommuneoverlege Katrine Marie Haga i Karmøy kommune.

Tirsdag ble det kjent at to bartendere i Haugesund ble testet positivt for koronasmitte. Kommunen har deretter bedt alle som var til stede på utestedet Bytunet Nattklubb i Haugesund torsdag, fredag eller lørdag melde seg.

Kommunen har mottatt over 300 meldinger.

– Dette involverer flere hundre mennesker, som alle må sitte i karantene. Vi har kartlagt at det har vært en mulig smittesituasjon alle tre dagene, sier Haga.

Vurderer stenging

– Hovedfokuset nå er å kartlegge og teste alle som var på utestedet. Parallelt skal vi vurdere om vi blir nødt til å stenge utestedene fremover, sier hun.

Mest sannsynlig kommer de til å innføre tilsyn på utestedene.

– Folk danser tett i tett, og flere overholder ikke smittevernreglene. Da blir tilsyn nødvendig, sier Haga.

Forberedte seg

Kommunen har så langt kartlagt alle nærkontaktene til de smittede bartenderne, og er i gang med å ringe til alle de har vært i kontakt med. Haga håper de innmeldte får testet seg i løpet av de neste dagene.

Les også Ny bartender koronasmittet i Haugesund

Vi har god testkapasitet. Det har jo vært en økt smittetrend i hele landet, og viruset setter ingen grenser. Nå foregår jo den store smittespredningen blant unge voksne som er ute på fest, sier kommuneoverlege Katrine Marie Haga. Foto: Jostein Viestad

– Vi har god testkapasitet. Det har jo vært en økt smittetrend i hele landet, og viruset setter ingen grenser. Nå foregår jo den store smittespredningen blant unge voksne som er ute på fest, sier hun.

I Karmøy kommune begynte det intensive smittearbeidet før bartenderne ble smittet.

– Vi begynte å jobbe intensivt i dagene før utbruddet. Det var dette vi forberedte oss på, avslutter hun.

– Vær forsiktig

Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger kommune mener det er naturlig å være forsiktig med å reise til steder som lider av smitteutbrudd.

– Folk som har vært på bestemte nattklubber i Haugesund er utsatt. Om noen i Stavanger har vært der, må de i karantene og bør teste seg, sier Nordtun.

Hun påpeker at innbyggerne i Stavanger bør holde avstand, vaske hendene og være hjemme når de er syke.