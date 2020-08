Hareide signerte byvekstavtalen: - En god dag for Rogaland

Torsdag var samferdselsminister Knut Arild Hareide i Stavanger for å signere byvekstavtalen for Nord-Jæren. En svært god avtale, mener han selv. Noen av regionens ordfører savner likevel større statlig engasjement.

Knut Arild Hareide var i dag i Stavanger for å signere den nye byvekstavtalen for Nord-Jæren. Foto: Jarle Aasland

Samferdelsministeren uttrykte stor glede over at avtalen torsdag ble signert og skrøt av samarbeidet som har ført til signeringen.

– Jeg tror Rogalendinger skal være klar over at de har fått i land en kjempegod avtale i dag. For hver krone du betaler i bompenger betaler staten nå nesten to kroner. Dette vil hjelpe til å skape en bedre arealpolitikk og bedre kollektivtransport, sa Hareide.

Sammen med lokale ordførere og fylkesordfører, Marianne Chesak ble signeringen utført i strålende sommervær. Likevel hadde noen få brompengemotstandere tatt plass for å ytre noen få spe mishagsytringer mot samferdselsministeren og hans lokale samarbeidspartnere.

– Velge bort bil og si ja til kollektiv

Statens bidrag i den nye byvekstavtalen for Nord-Jæren er 17 milliarder de neste ti årene. Staten skal blant annet dekke 66 prosent av den samlede kostnaden for Bussveien og nesten 1 milliard skal gå til å redusere bompengene i regionen.

Et av avtalens primærmål er å få folk til å velge mer klimavennlige løsninger som kollektivtransport, buss eller gange.

– Jeg tror folk i denne regionen har lyst til å gå eller ta buss om det lar seg gjøre, sa samferdselsministeren.

– Dette er et gigantisk stort spleiselag til å få oss til å velge mer klimavennlige løsninger. Dette er en avtale som vil hjelpe oss til å velge bort bilen og si ja til kollektiv og sykkel, fortsatte han.

Kari Nessa Nordtun (Ap) signerte byvekstavtalen sammen med Hareide torsdag. Foto: Jarle Aasland

Også Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (AP) måtte si seg fornøyd.

- Avtalen er selve fundamentet for at Stavanger skal kunne vokse videre samtidig som vi beholder mobiliteten i samfunnet. For oss er denne avtalen veldig viktig. Den tilfører kommunene og regionen flere milliarder fra staten, sa hun.

Savner større statlig engasjement

Viktigst for Nordtun er statens bevilgninger til bedre kollektivtilbud i regionen. På tross den nye avtalen savner hun enda større statlig engasjement.

- Undersøkelser viser at folk er minst fornøyde med kollektivinfrastrukturen i Stavanger-regionen, derfor må denne bedres. Dessverre er det slik at vi må kutte i mye av prosjektene våre, fordi staten ikke bevilger nok, mener hun

– Statens manglende bevilgninger gjør at vi lokalt må kutte i mange av prosjektene våre fordi en alt for stor grad av finansieringen skjer via bompengebelastning på den enkelte bilist, avslutter Nordtun.

Samferdselsministeren forstår at lokale ordfører ønsker mer penger til lokale satsinger, men minner dem på at heller ikke hans lommebok er full.

– Jeg vil ikke utelukke at staten kommer med enda mer. Jeg forstår at man ønsker en bedre avtale. Vår pengesekk er heller ikke utømmelig, sa Hareide.

Hareide sammen med lokale ordførere og fylkesordfører utenfor Clarion hotel Stavanger torsdag. Foto: Jarle Aasland

Fortsatt for høye bompenger, mener Frp-ordfører

Rogalands eneste Frp-ordfører, Tom Henning Slethei fra Sola kommune mener også at avtalen er et steg i riktig retning, men også han ønsker seg en sterkere statlig profil i infrastrukturfinansieringen i fylket.

– Det er ikke tvil om at Fremskrittspartiet er og blir sterk motstander av bompenger. Vi har et styrtrikt AS Norge som sliter med å plassere pengene fornuftig i utlandet. Vi mener staten skal kunne bruke mer på infrastruktur, sa Slethei.

– Som Sola-ordfører så jobber jeg tett med andre ordførere for å få til et godt kompromiss. Dette er et steg i riktig retning ved at staten tar en større andel av utgiftene, avslutter han.

Knut-Arild Hareide benytter anledningen til å minne om at avtalen Rogaland i dag har fått i havn er en meget god avtale, en avtale mange misunner.

– Vi er ikke ferdig med denne avtalen. Folk rundt om i landet ønsker seg en lignende avtale som dere i Rogaland har fått i land i dag. Dette er en god dag for Rogaland.