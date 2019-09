Seilbåt funnet på 30 meters dyp, nesten uten skader

Eierne er mildt sagt overrasket over hvor lite seilbåten av mahogni ble skadet.

– Vi var innstilt på det verste; at masten var brukket og båten ille tilredt av strøm og sand. Men så viser det seg at det nesten ikke er skadet, sier Rolf Pettersen fra Stavanger.

Han eier båten sammen med Trond Sigvaldsen.

Både Pettersen og Sigvaldsen sier at tårene rant da de fikk se båten igjen.

– Ja, det ble et beveget øyeblikk da båten ble reddet opp av sjøen, sier de to.

Dramatisk

Den dramatiske kullseilingen skjedde forrige onsdag. Pettersen og Sigvaldsen var ute i båten med sin gode venn, tidligere stortingsrepresentant Tore Nordtun, da de ble overrasket av uvær med regn, lyn og vind. Slik opplevde Nordtun hendelsen:

– Vi fikk ikke områdd oss før vi plutselig fikk et kraftig vindkast fra siden som gjorde at vi kullseilte og tok inn vann. Båten la seg kraftig til siden. Like etter kom det et nytt og veldig sterkt vindkast, som gjorde at båten la seg helt over og gikk under vann. Alt skjedde på noen sekunder, sa Nordtun til Aftenbladet dagen etter.

Folk på land observerte det som skjedde og fikk varslet 110. Hovedredningssentralen for Sør-Norge ledet aksjon og i løpet av kort tid var redningsskøyte, politibåt, redningshelikopter og legehelikopter på stedet. Alle tre ble plukket opp av redningsskøyta «Sjømann» - uskadet. På land ble de tatt hånd om av lege.

Den 675 kilo tunge seilbåten sank etter hvert til bunns. Fredag gikk dykkere ned for å se om de fant den.

– Vi var ikke sikre på om dykkerne ville finne den i hele tatt. Strøm kunne ha ført den av gårde enten til havs eller lenger inn i fjorden. De fant den - midt i leia. Den lå med nesen vendt hjem, i retning mot Austre Åmøy. Seilet var oppe og kjølen sto 10–15 centimeter ned i sandbunnen, opplyser Rolf Pettersen.

Heist med ballonger

Røft vær gjorde at bergingsoperasjonen måtte utsettes et par dager. Søndag gikk dykkere ned igjen, fikk festet på luftballonger og heist den opp. De fikk pumper om bord og lenset båten.

Nå står den i en låve for restaurering.

– Det kommer en båtbygger som skal se nærmere på skadene. Slik vi ser det, er det kun overflateskader. Trolig er det litt lakk og treverk som må utbedres. Vi priser oss lykkelige over at det ikke ble verre, sier Rolf Pettersen.

På sjøen igjen

Han er ikke i tvil om at den 60 år gamle seilbåten er på sjøen igjen til våren.

– Vi hadde snakket lenge om at vi ønsket oss en slik båt, og da vi fant en i Brevik slo vi til. Vi har hatt fantastisk mange flotte turer med den i området her, sier Pettersen.

Den 21 fot lange seilbåten er av typen BB11. Den er den eneste som fortsatt seiler i Rogaland. Samme type båt er blitt brukt til opplæring av sjøspeidere og rekrutter ved Harald Hårfagre på Madla.

– Det er en historie her som er viktig å ta vare på. Den skal definitivt på sjøen igjen, sier han.

