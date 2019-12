Fem prester med nye oppgaver - to skal jobbe i fengsel

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått stillingen som fengselsprest i Stavanger fengsel, sier Ingjerd Ropeid Andreassen (36).

Hun studerte ved Misjonshøgskolen i årene 2005 – 2011. Senere jobbet hun som garnisonsprest ved Garnisonen i Sør-Varanger.

For tiden vikarierer hun som fengselsprest i Åna fengsel i Hå.

– Å være fengselsprest er både krevende og veldig meningsfullt. Det handler om å være prest midt i fengselets hverdag, våge å komme tett på andre mennesker og å gå noen skritt på veien sammen med noen som kanskje er i en livskrise, sier Andreassen.

Også på Åna får de ny prest. I denne stillingen er Jon Aarsland (58) tilsatt. Han er kjent for mange som leder av familievernkontorene i Sør-Rogaland.

Lars Idar Waage

LES OGSÅ:

Da de to prestestillingene i fengslene ble lyst ut, het det at hovedtyngden i arbeidet ligger på sjelesorg og samtaler med innsatte. Videre at det til tider er stor pågang fra innsatte som ønsker samtale med prest.

– Det er mye menneskelig smerte både i og utenfor fengselet, blant innsatte, pårørende, fornærmede og deres familier. Kirken må være tilstede midt i denne smerten, sier Andreassen.

De to fengselsprestene ble tilsatt av Stavanger bispedømmeråd 5. desember. Samtidig ble også følgende tre prester tilsatt i nye stillinger:

Marthe Østerud Primstad (27) har fått jobben som sokneprest i Kampen sokn i Stavanger. Det var tre søkere til stillingen.