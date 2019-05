Årets Bakeri ligger i Sandnes

Det er andre gang Årets Bakeri kåres i Norge. I fjor vant Mandalsbedriften Edgard Bakeri. Bak konkurransen står Baker- og Konditorbransjens Landsforening. 17 nominerte bedrifter har kjempet om årets tittel. Konkurransen har hatt innovasjons- og nyskapingsevne som hovedtema. Prisen ble delt ut under baker- og konditorbransjens landsmøte på Quality Hotel Leangkollen onsdag kveld.

– Veldig stort for oss– Vi er vi veldig ydmyke og glade for å ha blitt nominert, og at vi senere kom til finalen i enkonkurranse med svært sterke konkurrenter. At vi skulle ende opp med å vinne en slik prestisjefylt konkurranse er helt fantastisk for oss som nisjeprodusent. Dette er veldig stort for oss, sier salgs- og markedsansvarlig Mattias Skoglund.– Vi har jobbet med utvikling og forbedring av glutenfrie bakervarer i 20 år. Denne seieren er en bekreftelse på at bedriften har gjort mye riktig. Derfor er det å bli Årets Bakeri veldig stort for alle oss som jobber her, og spesielt stort for de som har jobbet lenge i bedriften.– Vinden har blåst vår vei en periode. Vi har vært heldige med en del kjedeavtaler og fått vårt navn på kartet. Den siste tiden har vi blitt litt mer kjent i Norge, og vi jobber nå med mange spennende prosjekter. Å bli kåret til Årets Bakeri 2019 var prikken over i’en, sier Skoglund.

Elda bakeri har to utsalg: Gjesdalveien Conditori og Selma kafé & konditori i Amfi Vågen.

I juryens begrunnelse står det følgende: Vinneren av Årets Bakeri 2019 er et bakeri som har spesialisert seg i en nisje. Bakeriet ble etablert for cirka 20 år siden. Det begynte som et lokalt bakeri, men nylig tegnet bedriften sin første nasjonale avtale med en hotellkjede. Dette viser at de har klart å løfte det de har lyktes med lokalt, til en nasjonalt satsing. I fjor skiftet bakeriet navn i forbindelse med overgang til nytt bakeri. Denne store investeringen har tredoblet produksjonskapasiteten i anlegget, og viser at eieren har tydelige og klare ambisjoner om å vokse i sin nisje. (NTB)