Nattklubben Nova ble stengt av politiet i åpningshelgen

Nova er et nytt nattklubbkonsept i på Skagenkaien i Stavanger sentrum, og klubben hadde sin åpningskveld fredag 24. mai. Natt til søndag 26. mai ble altså utestedet pålagt av politiet å stenge dørene.

– Utestedet hadde ikke tilstrekkelig med godkjente vakter til stede, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Thomas Nordvik.

Pålegget om å stenge lokalene ble gitt klokken 01.40. Klokken 02.28 var lokalene tømt og dørene stengt, melder politiet.

#Stavanger ca kl. 01.40 fikk et utested i sentrum pålegg av politiet om å stenge lokalene, da de ikke hadde klart å fremskaffe godkjente ordensvakter. Det var en politipatrulje som foretok kontroll av utestedet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) May 26, 2019

Styreleder Asle Lars Klungland kaller episoden natt til søndag for innkjøringsproblemer.

– Vi har hatt en fantastisk åpningshelg. Det har vært stappfullt og god trøkk. Folk er veldig fornøyde. Fredag var alt på stell, med godkjent firma og vakter. Lørdag ble det mangelfullt. Det skyldes en misforståelse, og vi setter det på tabbekvoten. Dette skal ikke gjenta seg. Da politiet sa vi måtte stenge, så gjorde vi det, sier Klungland.

Nova har overtatt lokalene til gamle Taket nattklubb. Her har det ikke blitt arrangert en eneste fest siden Taket takket for seg (igjen) for halvannet år siden.

Lokalet i Stavanger sentrum sto tomt i lang tid. Thon Eiendom ville først leie ut hele utelivskomplekset, men måtte til slutt endre vilkårene for at noen leietakere ville ta sjansen.

