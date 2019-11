Influensasesongen: Nå stikker de hverandre på sykehuset

Inneholder fire influensavirustyper – to A-stammer og to B-stammer.

Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av dem som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom.

Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.