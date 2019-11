Fylkesrådmannen mener Vardafjell må utredes på nytt

Sandnes kommune får like før møtet med NVE i dag stor støtte fra fylkesrådmann Inge Smith Dokken, som i en høringsuttalelse mener at hele Vardafjell bør utredes på nytt. Motvind vil klage NVE inn for riksrevisjonen om de ikke lytter til kommunen.