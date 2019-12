– Hvem kan med hånda på hjertet si at de ikke har tatt et glass eller to for mye på julebord?

Hun deltok på et møte om russetiden onsdag kveld.

Lenge til russetiden, tenker du kanskje?

Men skal vi tro politiet, uteseksjonen og representanter fra videregående opplæring, er planleggingen av neste års russetid godt i gang for lengst. Enkelte begynner faktisk så tidlig som på ungdomsskolen.

Noen av foreldrene som vil være forberedt den dagen deres håpefulle trekker i kjeledress, møtte onsdag kveld opp på Gand videregående skole for å søke råd hos ekspertisen. Møtets tittel var: Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?

Pål Christensen

Snakk med ungdommen!

Også en helsesykepleier og en forsker var representert. Mange av fagfolkene har samme budskap til russeforeldre:

Snakk med ungdommene, vis interesse for feiringen.

Snakk med dem i fredstid, ikke kom med formaninger når de er på vei ut døra.

Snakk med dem om grenser. Hvor mye er det greit å drikke?

Hold deg edru, så du kan hente russen trygt hjem når festen er over.

Vær tilgjengelig på telefon.

Pass på at barnet ditt sover og spiser – både for helsa si skyld, men også fordi lite mat og søvn vil påvirke rusnivået.

Fylkesdirektør for opplæring Joar Loland, sier det slik:

– Hent dem, enten de vil eller ikke. Vær interesserte, pøs på med omsorg. Våg å være foreldre. Snakk med dem. Jo mer dere har snakket sammen på forhånd, jo bedre rustet er de.

Russepresident Regina Sele og visepresident Magnhild Ege Lode fra Bryne videregående skole oppfordrer foreldre til å holde seg edru, eller avtale henting med andre foreldre.

– I tillegg er det viktig at russen ikke er redd for å komme hjem om det har hendt noe, sier Sele.

Pål Christensen

Russebussene bråker

Foran årets russefeiring laget politiet for første gang en handlingsplan for å sikre en felles strategi for håndtering av russen.

Årsaken er blant annet en økning i antall oppdrag. Bare i løpet av en drøy uke i april i fjor, registrerte Sør-Vest politidistrikt 185 oppdrag knyttet til russ. I hele 2018 var det totalt 195 russeoppdrag i politidistriktet.

– Antallet oppdrag har eksplodert. Det meste handler om ordensforstyrrelse, sier Håvard Driveklepp Høyland, politispesialist i Sør-Vest politidistrikt.

Pål Christensen

Han forteller at mange av oppdragene er knyttet til russebusser. I fjor var det om lag 20 busser i distriktet, og politiet mener det i flere av bussene utvikles egne subkulturer, lover og regler. Et annet moment, er at det gjerne oppstår rivalisering mellom de ulike buss-gruppene.

Bussene kjører gjerne over store avstander og spiller ekstremt høy musikk.

Jan Inge Haga

– En bonde på Randaberg rapporterte om stressede kyr, sier Høyland, og framkaller latter.

Han forteller at i de tilfellene politiet går til drastiske skritt, som å avskilte busser eller frata russen bilnøklene, har det vært en foranledning. Da kan det gjerne dreie seg om flere titalls meldinger om støy.

– Vi kan ta ledningene til musikkanlegget, men når det viser seg at anlegget er så stort at det er umulig å finne ledningene, da går vi til neste skritt, sier Høyland.

Russetid hele året

En annen utvikling fagfolk trekker fram, er at russetiden ikke lenger er avgrenset. Arrangementer som dåper, kroer, navnefester og lignende pågår hele året.

– Vi har til og med loggført oppdrag knyttet til eks-russefester, sier Anette Frøyland, som er analytiker i politiet.

– Og noen er russ flere ganger, jeg kjenner en kar som har vært russ tre år på rad, sier Høyland.

Anette Frøyland har, sammen med Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, laget en rapport om årets russetid. De har blant annet intervjuet ansatte som har samtaler med russen – som rådgivere, helsesykepleiere og sosionomer.

I rapporten kommer det fram at noen russ kjenner på sosial eksklusjon, prestasjonspress, lav selvtillit, angst, bekymring for pengebruk, fylleangst, depresjon og sex- og alkoholpress.

Særlig har de merket seg at mange rapporterer at de er ensomme i russetiden. Bussene får noe av skylda og beskrives som lukkede sosiale systemer med uniformering, egne koder og regler.

Fylkesordførere Marianne Chesak ber foreldre oppfordre de unge til å invitere alle inn.

– 1 av 4 føler seg ensomme på videregående skole. Det kan være ekstra tøft når de andre går i flokk, som i russetiden. Ensomheten er et større problem enn volden, sier Chesak.

LES OGSÅ: Sommeren 2018 ble ti norske tenåringer pågrepet på ferieøya Kos.