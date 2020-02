SV: Skal ikke Greta Thunberg få opptre før etter klokka 21?

Lars Haltbrekken i SV fnyser at Forbrukertilsynets kritikk av klimareklamen fra Stavanger-selskapet Norsk Vind. Haltbrekken mener tilsynet undervurderer både barn og klimakrisen.

Lars Haltbrekken i SV.

Det er videoen i klimakampanjen som bryter markedsføringsloven, ifølge tilsynet.

Klimareklamen er laget av Try reklamebyrå.

SV reagerer på at Forbrukertilsynet har ment at en kampanje om klimaproblemene er for skremmende for barn, og at reklamefilmen derfor først kan vises etter klokka 21.

– Filmens budskap om alvoret i klimakrisen er helt på linje med det klimaforskere og Greta Thunberg sier. Skal Forbrukertilsynet nekte Greta Thunberg å opptre i Norge, evt at det kun kan skje etter klokken 2100?

– Det siste året har vi sett 40.000 klimastreikende elever over hele landet forlange handling nå. Det som skremmer dem er mangelen på handling, mangelen på vilje til å kutte utslippene.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dersom denne kampanjen er for skremmende som legger vekt på at vi må handle nå, så vil også Greta Thunbergs tale eller all annen informasjon om klimaendringene være for skremmende. Det er ikke for seint å gjøre noe med klimaendringene nå, men det kan bli det. Og det må vi kunne fortelle også barn.

Haltbrekken mener at vi kan sammenligne med Greta Thunbergs tale til FN hvor hun sier:

«People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!»

Greta Thunberg under talen til FN. Foto: Jason DeCrow / FR103966 AP

– Dette er en tale som er vel kjent blant barn, hvor flere var klimastreikere, og som også sier korrekt hva som skjer, sier Haltbrekken.

Kampanjevideoen fremhever at klimaendringene kommer, og at dersom vi ikke gjør noe nå så vil det få konsekvenser i tiden fremover. Dette er informasjon som er en helt riktig beskrivelse av de enorme utfordringene som klimaendringene utgjør, og at det å ikke få ned utslippene nå vil få store konsekvenser fremover.

– Dersom det ikke lenger skal være mulig å kommunisere til barn at det å ikke gjøre noe med klimaendringene vil få konsekvenser, så sier man samtidig at det ikke er mulig å kommunisere hvorfor klimatiltak er viktige, mener stortingsrepresentanten for SV.

